Stadtbibliothek Brilon auch im Lockdown beliebt

Brilon. Viel Improvisationstalent musste 2020 das Team der Stadtbibliothek beweisen. Die Ausleih-Zahlen sind trotz Pandemie hoch.

Die Stadtbibliothek Brilon blickt auf ein Jahr zurück, das alle im Team extrem gefordert habe. Dabei hatte 2020 gut angefangen:

Jubiläum

2020 feierte die Bibliothek ihr 40-jähriges Bestehen. Auf dem Neujahrsempfang im Januar hatte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch die Urkunde noch persönlich übergeben. Nur kurze Zeit später, im März, war alles abgesagt: Kleinkunsttage, Spieleabend, Bilderbuchkino, Lesestartkino...

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausleihe

Das Ausleihgeschäft konnte 2020, bis auf einige Wochen, durchgeführt werden, wenn auch anders als gewohnt. Das Ausleihportal für E-Books, die Onleihe, sei stark gefragt. Ein neues Film-Streaming-Angebot erweitert seit Dezember das digitale Angebot der Bibliothek. Auch auf Instagram und Youtube ist sie aktiv.

Um die Kunden auch im Lockdown mit Medien versorgen zu können, richtete die Bibliothek einen To-go-Service mit Medienpaketen ein. Leser konnten per Telefon oder Mail bestellen und kontaktlos im Vorraum der Bibliothek zu einem vereinbarten Termin ihre Medien abholen. Bereits ausgeliehene Medien wurden verlängert, zur Rückgabe stand ein Kasten bereit.

Am 28. April folgte die Wiedereröffnung mit Hygienekonzept und neuen Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr. Weiterhin gibt es den Abholservice: Kunden, die nur kontaktlos Medien ausleihen möchten, können Termine außerhalb der Öffnungszeiten nutzen.

Statistiken 2019 und 2020 im Vergleich Im Jahr 2019 gab es in der Bibliothek 298 Veranstaltungen mit 3383 Besuchern. Im Jahr 2020 gab es 159 Veranstaltungen – davon 60 vor dem Lockdown und 56 außer Haus in Zusammenarbeit mit dem Offenen Ganztag. Im Jahr 2019 verfügte die Bibliothek über 35.292 Medien und verzeichnete 115.314 Ausleihen, davon davon 17.119 E-Book-Ausleihen. 63.106 Besucher kamen in die Bibliothek. Im ersten Corona-Jahr 2020 verfügte die Bibliothek über 33.088 Medien und verzeichnete 97.546 Ausleihen, davon 20.378 E-Book-Ausleihen und 56 Streamings. Es kamen 25.517 Besucher.

Während der Öffnungszeiten kann nur ein eingeschränkter Service mit festen Regeln angeboten werden: Die Kunden müssen sich beim Betreten der Bibliothek mit dem Leseausweis registrieren. Der Aufenthalt dient ausschließlich der Medienauswahl und der Ausleihe. Die Arbeitsplätze sind nicht zugänglich, die Nutzung des Internets ist nicht möglich. Es können keine Kopien angefertigt werden. Führungen und Veranstaltungen finden nicht statt. Die Ausleihe von Medien erfolgt ausschließlich an der Theke, die Rückgabe entweder über den Rückgabekasten vor der Bibliothek oder auf im Eingangsbereich bereitgestellten Bücherwagen.

Aus Hygienegründen werden die Medien erst einige Tage nach der Rückgabe zurückgebucht. Alle Medien können für acht Wochen ausgeliehen werden. Der Zahlungsverkehr soll möglichst kontaktlos erfolgen.

Veranstaltungen

Einige Veranstaltungsformate überlebten in stark veränderter Form, so die Angebote im Offenen Ganztag: Die Kinder kommen nicht mehr in die Bibliothek, stattdessen liefert die Bibliothek ihre Programme in die Schule. Außerdem gab es 2020 das Bilderbuchkino und das Lesestartkino auf Distanz und das Lesen im Park.

Im Mai 2020 bewarb sich das Team um Fördermittel des Projektes „Vor Ort für alle“. Mit diesem Soforthilfeprogramm förderte der Deutsche Bibliotheksverband im Jahr 2020 bundesweit zeitgemäße Bibliothekskonzepte im ländlichen Raum. Die Briloner erhielten den Zuschlag für ihre Idee eines digitalen Werkraumes.

Weitere Veranstaltungen: Vom 21. bis 24. Juli fand in der Bibliothek ein Filmworkshop in Zusammenarbeit mit der Initiative zdi (Zukunft durch Innovation NRW) statt. Die Rapschool NRW zeigte Jugendlichen ab 14 Jahren in einem viertägigen Workshop, wie Texte und ein cooles Rapvideo umgesetzt werden.

Die Aktion Märchen im Park im August im Kreishauspark. Ein Mitmach-Märchen, viele Quizfragen von der Quizwand, das Spiel „Wer bin ich?“ mit Märchenfiguren und eine Geschichte, die zusammen von allen Teilnehmern geschrieben wurde – all das erlebten Kinder und Erwachsene bei bestem Wetter auf Picknickdecken und Campingstühlen.

Am ersten Donnerstag im Juli und im August starteten die ersten Outdoor-Veranstaltungen. Von Juni bis September fanden das Bilderbuchkino und das Lesestartkino nicht in der Bibliothek, sondern im Kreishauspark oder auch im Bürgerzentrum statt.

Auch der beliebte Sommerleseclub konnte trotz Pandemie stattfinden. 273 Teilnehmer, 92 Teams und 3.311 gelesene Bücher sind die Bilanz. Die Abschlussveranstaltung des Sommerleseclubs sei „Improvisation pur“ gewesen, so das Team, „mit tollen Ergebnissen“. Mit einer „Oscarverleihung“ für geladene Gewinner ging der Sommerleseclub zu Ende. Dabei wurden auch die beliebten Trophäen vergeben.

Nach den Sommerferien sollte die Veranstaltungs- und Bildungsarbeit eigentlich wieder starten. Doch die pandemische Lage machte den Plänen der Mitarbeiterinnen schnell einen Strich durch die Rechnung.

Nachhaltigkeit

Die Stadtbibliothek ist Mitglied im Netzwerk „Brilon Nachhaltig“ und präsentierte zahlreiche Buchtipps passend zu den „17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung“: Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung wurde am 25. September 2015 von 193 Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfeltreffen der Vereinten Nationen in New York verabschiedet. Viele Bücher und auch Medienkisten zum Thema Nachhaltigkeit wurden deshalb in der Briloner Bibliothek auch 2020 angeboten.

Am 17. August hatte die Stadtbücherei Besuch von Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Sie war im Rahmen ihrer Südwestfalentour zu Gast in Brilon und zeigte sich sehr angetan von den Angeboten der Bibliothek.

Nachdem die Schreibwerkstatt in den Herbstferien zuerst in der Stadtbibliothek gestartet war, ging es später digital weiter. Unter dem Gruppennamen „Junge Autorinnen Brilon“ schrieben und arbeiteten sechs Mädchen virtuell weiter an ihren Texten.

Wunschbaum

In Kooperation mit dem Wunschbaum der Firma Hoppe und der Caritas Brilon hat die Bibliothek gemeinsam mit der Evangelischen Kirche und der Dorfjugend Hoppecke einen weiteren Wunschbaum aufgestellt. Ab Anfang Dezember hingen dort 40 Wünsche von Briloner Familien in Not, die andere erfüllen konnten.

Aktion Baby-Start-Pakete

Seit 2006 hat die Bibliothek (mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland, des Krankenhauses Maria Hilf und der Firma Hoppecke Batterien) das Krankenhaus in Brilon bereits mit über 8000 Büchertaschen für frischgebackene Eltern beliefert. Enthalten ist neben einem Bilderbuch eine Broschüre, die erklärt, warum Vorlesen auch schon für ganz Kleine wichtig ist. Inzwischen liegt die Zusage vor, dass die Sponsoren die Aktion drei weitere Jahre lang – bis 2023 – unterstützen werden.