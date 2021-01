Stadtbibliothek Brilon hilft Schülern bei der Facharbeit

Brilon Die Bildungspartnerschaft der Stadtbibliothek Brilon und dem Gymnasium Petrinum bewährt sich in der Corona-Pandemie.

Brilon. Wenn Schülerinnen und Schüler in die gymnasiale Oberstufe kommen, schreiben sie eine sogenannte Facharbeit. Dabei werden sie auf das wissenschaftliche Arbeiten an Hochschulen und Universitäten vorbereitet. Jeder Schüler sucht sich in Absprache mit den Lehrern ein individuelles Thema aus, das er mit Hilfe von wissenschaftlicher Literatur ausarbeiten muss.

Im Rahmen einer seit vielen Jahren etablierten Bildungspartnerschaft zwischen der Stadtbibliothek Brilon und dem Gymnasium Petrinum bietet die Stadtbibliothek Hilfestellungen bei der Literatur- und Informationssuche und beim Zitieren an.

Individuelle Hilfe

Corona bedingt unterstützt die Bibliothek in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler digital. In Abstimmung mit den Betreuungslehrern der Q1 werden auf der Schullernplattform Materialien und Hilfestellungen zur Facharbeit bereitgestellt.

Ergänzend dazu bietet die Bibliothek auch individuelle Hilfe bei der Literatursuche zum Facharbeitsthema an. Anfragen können mit den Bibliotheksmitarbeiterinnen besprochen werden. Sie sind telefonisch von dienstags bis freitags von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr zu erreichen.

Bundesweites Netzwerk

Kontakt kann auch elektronisch aufgenommen werden, entweder per eMail an info@stadtbibliothek-brilon.de oder über die Facebook- und Instagram-Accounts der Bibliothek.

Wissenschaftliche Literatur kann die Stadtbibliothek Brilon über ihr deutschlandweites Netzwerk auch in Lockdown-Zeiten bestellen. Auch die Ausleihe von Medien aus den Briloner Bibliotheksbeständen ist derzeit möglich, allerdings nur über einen Abholservice.

