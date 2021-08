Stadtbibliothek Brilon: Neues Angebot für Kitas und Schulen

Brilon. Um die Persönlichkeitsentwicklung und den schulischen und beruflichen Erfolg zu fördern, bietet die Bibliothek Brilon nun Neues an. Darum gehts:

Das Lesen, so heißt es in den Arbeitsgrundsätzen der Stadtbibliothek Brilon, sei in der heutigen Informationsgesellschaft eine der wichtigsten Grundlagen für die Persönlichkeitsentfaltung sowie für den schulischen und beruflichen Erfolg. Folgerichtig steht im Mittelpunkt der Bibliotheksarbeit daher die Steigerung der Lesekompetenzen und der Lesefreude.

„Kreative Leseförderung und Angebote für Kitas und Schulen“

„Wir möchten eine kreative Leseförderung und einen spielerischen Zugang zu digitalen Medien bieten, beides soll sowohl Spaß an Geschichten als auch an der Bibliothek bereiten“, erklärt Ute Hachmann, Leiterin der Stadtbibliothek, „und auch wenn wir nicht wissen, was der Herbst uns in Bezug auf die Pandemie bringen wird, möchten wir den Schulen und Kitas trotzdem wieder Angebote machen, zum Teil auch analog.“ Als Bildungspartner unterstützen die Mitarbeiterinnen in engen Kooperationen die Briloner Schulen und Kindergärten in diesem Ziel.

Das Angebot der Bibliothek ist vielfältig. Ein Überblick:

Für die Kindergärten soll wieder das Programm „Sprechdachs“ in der Bibliothek stattfinden. Dafür werden Kinder mit Sprachförderbedarf zwei- bis viermal im Jahr zu einem speziellen Programm eingeladen, bei dem in Kleingruppen Geschichten vorgelesen und erzählt werden.

Bei dem „Medientag für Minis“ vom 9. bis 19. November können Vorschulkinder und Erziehende Medienwelten entdecken und dabei einen 3D-Drucker, Roboter und das Fotografieren mit einem Greenscreen ausprobieren. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Sparkasse Hochsauerland statt.

Jeden ersten Freitag im Monat bietet die Stadtbibliothek Brilon außerdem ein digitales Bilderbuchkino für Kindergärten an.

Für die ersten und zweiten Klassen der Grundschulen findet im kommenden Schuljahr ein ähnliches Programm an jedem zweiten Freitag im Monat statt: Bei diesem digitalen Angebot werden Bilderbücher vorgelesen und gezeigt, die für Leseanfänger geeignet sind.

In diesem Herbst und Winter werden außerdem die Drittklässler eingeladen, bei dem Programm „Lesespaß“ spielerisch die Bibliothek mit dem Ausleih-Prozess kennenzulernen.

Für vierte Klassen steht die digitale Stadtrallye „Stadt-Lesen mit Luca Leseratte“ zur Verfügung, die Lehrende flexibel und individuell durchführen können. Mit dem Maskottchen der Briloner Stadtbibliothek geht es auf eine Lese- und Erkundungstour durch die Innenstadt. Verschiedene Aufgaben, spannende Suchspiele und lustige Worträtsel warten auf die Teilnehmenden der einstündigen Smartphone-Rallye, die auch für die fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen angeboten wird.

Ebenfalls für die fünften Klassen wurde die digitale „Buchcasting-Show“ für Kinder und Jugendliche etabliert. Bei dieser Veranstaltung werden Bücher von den Klassen bewertet und zum Beispiel anhand ihres Covers raus- oder weitergewählt.

Für alle Kindergartengruppen und Schulklassen besteht zudem die Möglichkeit, sich Medienkisten auszuleihen. Die Bibliothek stellt zu gewünschten Themen passende Bilder-, Lese- und Sachbücher sowie CDs und Filme zusammen.

