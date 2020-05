Stadtbücherei Olsberg nimmt ab Dienstag Betrieb wieder auf

Plexiglaswände an der Ausleihe, eine Beschilderung, die an den Sicherheitsabstand erinnert und Mundschutz - die Stadtbücherei Olsberg hat sich für die Wiedereröffnung am Dienstag gewappnet.

Olsberg. Unter Auflagen und mit eingeschränktem Service nimmt die Stadtbücherei Olsberg ab Dienstag ihren Betrieb wieder auf. Es gibt einiges zu beachten.

„Wir sind wieder da!“ Die Freude bei der Leiterin der Stadtbücherei Olsberg, Petra Böhler-Winterberg, und ihrem Team ist groß: Nach langer coronabedingten Schließung darf die Bücherei am Dienstag, 5. Mai, mit eingeschränktem Service wieder für die Kunden öffnen. Was heißt das konkret?

Schutzauflagen

Dazu schreibt das NRW-Innenministerium vor: „Bibliotheken (…) haben den Zugang zu ihren Angeboten zu beschränken und nur unter strengen Schutzauflagen (insbesondere Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementierung der Besucherzahl, (…), Hygienemaßnahmen, Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen) zu gestatten.“ – „Für die Bibliotheken ist das leichter gesagt, als getan und erfordert einiges an Vorarbeiten“, so Petra Böhler-Winterberg. Spuckschutzwände für den Thekenbereich mussten besorgt und angebracht werden, ebenso wie ein Desinfektionsmittelspender für den Vorraum, Einkaufskörbe für die Kundenzugangskontrolle, Flächendesinfektionstücher, Einmalhandschuhe und Mund-Nasen-Schutz für die Mitarbeiterinnen.

Mit solchen von der Bücherei bereitgestellten Körben müssen die Kunden ab Dienstag das Gebäude betreten. Foto: Stadt Olsberg / wp

Bodenmarkierungen und –aufkleber für die gebotenen zwei Meter Abstand mussten angebracht und insgesamt ein stimmiges Hygienekonzept geschrieben werden. „Jetzt sind alle Auflagen erfüllt und der Betrieb kann vorsichtig wieder anlaufen - allerdings zunächst mit reduzierten Services und Öffnungszeiten“, freut sich Petra Böhler-Winterberg.

Medien-Abhol-Service bleibt

Am 5. Mai geht es los. Dann öffnet die Stadtbücherei Olsberg von dienstags bis freitags jeweils von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Zusätzlich bietet die Bücherei weiterhin einen individuellen Medien-Abholservice für Kunden an, die zur Risikogruppe gehören, nur kontaktlos ausleihen möchten oder die in den eingeschränkten Zeiten das Angebot der Bücherei nicht nutzen können. Die Bücherei vergibt deshalb auch weiterhin Abholtermine außerhalb der eingeschränkten Öffnungszeiten. Die Medienrückgabe und -ausleihe funktionieren also wieder.

Längerer Aufenthalt nicht gestattet

Das sei derzeit der einzige nutzbare Service, unterstreicht Petra Böhler-Winterberg: „Ein längerer Aufenthalt in den Büchereiräumen ist vom Gesetzgeber untersagt und wäre auch kontraproduktiv zum weiterhin bestehenden Kontaktverbot.“ Zwar müsse der Infektionsschutz nach wie vor Vorrang haben, betont die Leiterin der Stadtbücherei – trotzdem sei dies bedauerlich, weil die Stadtbücherei Olsberg gerade erst im vergangenen Jahr viel Kraft und Fördermittel des Landes darauf verwendet hatte, in der Bücherei eine hohe Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Nun müssen die tollen neuen Sitzmöbel, der Klangsessel, alle Arbeitsplätze, die neuen Kunden-PCs und die Gaming-Zone mit Playstation und VR-Brille mit Flatterband abgesperrt bleiben. Petra Böhler-Winterberg: „Die Absperrbänder bewachen den Dornröschenschlaf, bis in hoffentlich naher Zukunft eine neue Verordnung die Räume wachküsst und wieder mit spielenden, arbeitenden und lesenden Menschen füllt.“

Die ausführlichen Corona-Benutzerregeln der Stadtbücherei Olsberg können im Onlinekatalog https://webopac.citkomm.de/olsberg/index.aspx der Bücherei eingesehen werden.