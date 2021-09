Stadtschenke Brilon: Im Gastraum gilt nur noch die 2G-Regel

Brilon. Die Stadtschenke in Brilon führt die 2G-Regel ein. Wirt Volker Scherney, bekannt durch Rosins Restaurants, sagt, weshalb er diesen Schritt geht.

Bei „Nanook`s in der Stadt-Schenke“ – häufig auch „Stadtschänke Brilon“ genannt – gilt ab Freitag (3. September) in den Gasträumen nur noch die 2G-Regel. Das bedeutet, im Restaurant in der Innenstadt von Brilon können dann nur noch vollständig Geimpfte und Genesene Platz nehmen.

„In der Außengastronomie im Biergarten werden getestete Besucher natürlich bewirtet“, erklärte Wirt Volker Scherney. „Es versuchen leider immer wieder Besucher ohne gültigen Test hereinzukommen...“ – habe ich leider vergessen, sei dann oft der Versuch dennoch Zutritt zu bekommen.

Verantwortung gegenüber Getesteten und Genesenen

„Ich sehe das als Verpflichtung an, gegenüber den Gästen, die vollständig geimpft oder genesen sind. Ich muss meine Gäste, das Personal und auch mich selbst vor einer Ansteckung mit Corona schützen“, betont der Gastronom. „Ich hoffe sehr, dass weitere Gastronomen folgen und keine Angst haben vor Shitstorm im Internet.“

Auftritt bei Rosins Restaurants auf Kabel Eins

Wirt Volker Scherney hatte in diesem Jahr bei Kabel Eins einen Auftritt. In der Sendung Rosins Restaurants ging es dabei ziemlich hoch her – nach der Ausstrahlung hatte sich der Wirt sehr reserviert über das Format geäußert.

