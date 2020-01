Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steckbrief

Max Thinius, lebt überwiegend in Berlin und zeitweise auch in Kopenhagen;

Er ist 50 Jahre alt, in Lingen/Ems geboren, in Essen groß geworden, hat einen fast 18-jährigen Sohn und eine Floristin als Ehefrau, die ihn „immer wieder erdet“;

seine Vita ist ungewöhnlich, er hat kein klassisches Studium oder Ausbildung, besuchte aber bereits mit 14 Jahren einen Kurs zur so genannten EKS-Strategie von Wolfgang Mewes, erste Betriebswirtschaftstheorie mit einem Fokus auf Menschen;

Nach dem Abitur ging er nach London, wollte als Jazz-Pianist auftreten, stattdessen „landete“ er bei der damals schon außergewöhnlichen Drogerie-Kette „The Body-Shop“;

Ein Mantra, das er lernte: „Mach niemals ein Konzept, mache erst, dann überlege anhand der Rückmeldung, wie Du es optimieren kannst – aber fang um Gottes Willen an!“

Viele weitere Mentoren kamen über die Jahre hinzu, er war sogar Professor für Kommunikation an einer freien Akademie in Berlin, hat viel in Werbeagenturen gearbeitet und ist jetzt u.a. als Berater für solche Prozesse wie in Olsberg und Brilon tätig