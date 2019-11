Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Steckbrief Manuel Kenter

Manuel Kenter ist am 18. August 1979 in Warendorf geboren und in Gütersloh aufgewachsen. Er ist verheiratet.

Studiert hat er Diplom-Religionspädagogik an der Katholischen Hochschule in Paderborn. Anschließend absolvierte er die vierjährige Weiterbildung zum Diplom Ehe-, Familien und Lebensberater.

Bevor er nach Marsberg kam, war er als Gemeindeassistent zwei Jahre in Lippstadt tätig.