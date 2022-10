„Steelbreaker“ Livekonzert: Feuertaufe für Rockcafé Medebach

Medebach. So lief das Konzert der Korbacher Band „Steelbreaker“ im Rockcafé in Medebach. Nach der Premiere steht der nächste Konzerttermin schon fest.

Die Kulturscheune des Rockcafés in Medebach hat ihre Feuertaufe als gut gefüllter Veranstaltungsort mit Bravour bestanden. Am Samstag ließ das Konzert der Korbacher Band „Steelbreaker“ die Herzen der Fans von guter alter Rockmusik höher schlagen. Bei bester Stimmung nahm die Rockband das Publikum mit auf eine Reise durch weltbekannte Hits und Songs aus den 60er bis 80er Jahren. Neben Rockklassikern, wie „We will rock you“, „Born to be wild“ und „All right now“ begeisterten die Vollblutmusiker mit ihrer Setlist und ließen den Funken zum Publikum schnell überspringen. Textsicher nahm das Publikum die Steilvorlage von der Bühne an und machte das Konzert gemeinsam mit den Bandleadern so zu einem tollen Musikevent.

Die Stimme von Sänger Ray Schüttler passte immer, auch zu den unterschiedlichsten Musikgenres. Gesanglich wurde er auch vom Gitarristen Bernd Koller und vom Bassisten Thomas Ochse bestens unterstützt. So waren die hervorragend gespielten Stücke auch noch stimmlich abwechslungsreich. Auch der Schlagzeuger Steven Schüttler stand seinen Bandkollegen im Können an Nichts nach und sorgte immer für den richtigen Rhythmus.

Nächster Termin mit Ukulele Cover Punk zum Mitsingen

Nach dem Konzert gab es reichlich Applaus und die Steelbreaker wurden auch nach den geforderten Zugaben nicht von der Bühne gelassen, ehe sie versprachen im kommenden Jahr wieder im Rockcafé in Medebach aufzutreten. Der allgemeine Tenor der Konzertbesucher war eindeutig: Daumen hoch für sehr gelungenes Konzert der Steelbreaker in Medebach.

Uli Drilling vom Rockcafé zeigte sich nach dem Konzert sehr zufrieden: „Ein guter Anfang ist gemacht und das nächste Konzert ist schon in fester Planung: Am 19. November gibt es bei uns Ukulele Cover Punk zum Mitsingen mit den Raketen Jungs aus Frankfurt.“

