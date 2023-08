Steffen Becker ist der neue Regent in Titmaringhausen

Titmaringhausen. Es war ein spannender Wettstreit unter der Vogelstange in Titmaringhausen. Am Ende war Steffen Becker der Glückliche. Er ist neuer König.

Auch der Regen und Sturm konnten das spannende Vogelschießen in Titmaringhausen nicht stoppen. Mit dem 318. Schuss setzte sich Steffen Becker gegen seine Konkurrenten Antonius Große, Thorsten Biermann und Mirco Hölscher durch und holte den Vogel um 12.50 Uhr aus dem Kugelfang.

Das Zepter ging zuvor an Patrick Appelhans, die Krone an Michael Hegel, der Reichsapfel an Thorsten Biermann und der linke Flügel an Antonius Große. Den rechten Flügel sicherte sich in dem spannenden Schießen der neue König Steffen. Gemeinsam mit seiner Freundin Carla Nolten (20) aus Medebach freut sich der 24-jährige Elektromeister nun auf ein tolles Regierungsjahr in Titmaringhausen. pap

