Steile Karriere bei Ritzenhoff - Laura Marpe macht es vor

Laura Marpe liebt an ihrem Job bei der Ritzenhoff AG in Marsberg vor allem die Vielseitigkeit ihrer Aufgaben.

Marsberg/Essentho. Damals Praktikantin, heute Junior Managerin: Laura Marpe erklimmt bei der Ritzenhoff AG in Marsberg die Karriereleiter - in atemberaubendem Tempo

Glas an Glas reiht sich in den weißen Regalen, die das Foyer des Hauptgebäudes im Marsberger Ortsteil Essentho schmücken. Die unterschiedlichsten Formen sind vertreten, auf ihnen prangen aufwendige Designs von leuchtend-bunten Farben bis zu filigranen Linien, die sich um die zierlichen Gefäße ranken. Mitten drin steht Laura Marpe und lächelt selbstbewusst in die Kamera.

Die 25-Jährige arbeitet für die Ritzenhoff AG, eine Firma, die sich auf die Produktion und Veredelung von Kristallglas spezialisiert hat. Pro Jahr werden dort über 50 Millionen Gläser für die nationale und internationale Getränkeindustrie und den Fachhandel hergestellt und in über 60 Ländern exportiert. Kunden können bei Ritzenhoff ihre ganz individuellen Glasformen und Dekore entwickeln lassen. „Wir produzieren, dekorieren und veredeln die Gläser hier vor Ort“, erklärt PR-Managerin Kerstin Hülsmann, „von dem ersten Entwurf bis zur Auslieferung durch die eigene Logistik, findet alles am Produktionsstandort statt. Wir haben eine End-to-End-Lösung.“

Genau das sorge auch für eine besondere Verbindung zu dem Produkt: „Das merkt man auch an den Kollegen, die unfassbar stolz auf das sind, was sie tun. Sie identifizieren sich mit ihrer Arbeit, bei der ein Produkt den gesamten Produktionszyklus hier durchläuft.“ Diese Begeisterung teilt auch Mitarbeiterin Laura Marpe. Als Junior Managerin Sales betreut die Marsbergerin Kunden der Getränkeindustrie im Hauptsegment Wein, Sekt und Spirituosen. Dabei ist sie zuständig für die Bereiche Deutschland, Österreich und Schweiz, wo sie ihre Kunden bei der Gestaltung und Entwicklung der Produkte berät. Das bedeutet auch, dass sie bereichsübergreifend arbeitet und die Produktentwicklung in verschiedenen Projekten begleitet. Somit trägt die junge Frau eine Menge Verantwortung, aber genau so hat sie es auch am liebsten: „Diese Vielfalt bei meiner Tätigkeit gefällt mir am besten. Dass ich ein breites Aufgabenspektrum habe, dass ich Verantwortung übernehmen darf und daran wachsen kann.“

Seit sie dort als 16-Jährige ein Schülerpraktikum absolvierte, begleitet Ritzenhoff Laura Marpes beruflichen Weg. Nach ihrem Wirtschaftsabitur machte die heute 25-Jährige bei der Ritzenhoff AG zunächst eine Ausbildung als Industriekauffrau, danach schloss sie ein berufsbegleitendes BWL-Studium mit dem Schwerpunkt Vertriebsmanagement an. Während ihrer ganzen Ausbildungs- und Studienzeit hat sie für das Unternehmen gearbeitet, heute übernimmt sie als Junior Managerin Sales viele wichtige Aufgaben im Vertrieb. „Das ist aber nicht nur klassische Vertriebsarbeit, sondern ein ganz bunter Job mit viel kreativem Arbeiten mit den Kunden.“ Fest steht für sie auch, dass sie in Zukunft ihre Karriere bei Ritzenhoff weiterverfolgen möchte. „Ich würde gerne die Chance nutzen, mich intern weiterzuentwickeln, meine Erfahrungen zu sammeln und im Vertrieb weiterzukommen.“

15 verschiedene Möglichkeiten für Ausbildung und Studium

Der berufliche Werdegang von Laura Marpe mit der durchgehenden Förderung durch das Unternehmen ist charakteristisch für die Strategie, mit der die Ritzenhoff AG Nachwuchs akquiriert. „Es ist für ein Unternehmen immens wichtig, dass man seinen eigenen Nachwuchs ausbildet“, erklärt Kerstin Hülsmann. „Man kennt dann alle Abteilungen und Ansprechpartner, für beide Seiten ist das ein großer Vorteil.“ Mit insgesamt zwölf Ausbildungsberufen und drei dualen Studiengängen bietet Ritzenhoff vielfältige Karrieremöglichkeiten. Ein Angebot, das nach Personalmanagerin Birgit Brüß in der Gegend seinesgleichen sucht. „Ich kenne kein anderes Unternehmen in der Region, das 15 verschiedene Ausbildungs- oder Studienmöglichkeiten hat.“ Auch die Optionen zur individuellen Weiterbildung und zum Aufbau seien vielseitig: „Da sind die Wege heutzutage ja sehr offen und wir gehen diese Wege auch alle mit.“

+++Unternehmens-Steckbrief+++

Ritzenhoff AG

•Mitarbeiter: ca. 400

•Standorte: 1

•Branche: Glasproduktion

•Tarif: Manteltarifvertrag

•Arbeitszeit: 37,5 h

•Arbeitsplatz: feste Arbeitsplätze, in der Verwaltung auch Mobile Work-Optionen und Homeoffice-Angebot

•Benefits: Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Bike-Leasing, E-Auto-Ladestation, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Mitarbeiterrabatte

•Benefits für Ausbildung und duale Studiengänge: Kostenübernahme für Schul- und Studiengebühren, Fahrtkostenübernahme, Prämien für gute Abschlussprüfungen, Bereitstellung technischen Equipments, Kostenübernahme für Prüfungsvorbereitung

•Weiterbildungen: individuell nach Bedarf

• Betriebsfeste, Weihnachtsfeiern und Sommerfeste

Kontakt:

Sametwiesen 2, 34431 Marsberg, Mail: info@ritzenhoff.de

www.ritzenhoff.com/karriere

www.instagram.com/ritzenhoffofficial/

www.facebook.com/Ritzenhoff/

