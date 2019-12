Stimmungsvolles Weihnachtskonzert der Olsberger Eintracht

Mit seinem großen Weihnachtskonzert stimmte die Olsberger „Eintracht“ nach altem Brauch die Bevölkerung aus Olsberg und Umgebung am vierten Adventssonntag in der weihnachtlich geschmückten Konzerthalle auf die Feiertage ein. Einmal mehr waren der große Saal und auch die Empore voll besetzt und nicht wenige Besucher gaben sich sogar mit einem Stehplatz zufrieden.

Mit dabei: Die „Music Factory“

Kein Musikfreund wollte sich diesen alljährlichen festlichen Melodienreigen entgehen lassen. Erneut hielt das Konzert, was die Verantwortlichen der „Eintracht“ im Vorfeld versprochen hatten: Blasmusik vom Allerfeinsten. Als besondere Gäste war in diesem Jahr die „Music Factory Sauerland“ wieder einmal mit von der Partie. Mit dem Song „Africa“ und der Ballade „I see fire“ bildeten die jungen Damen unter der Leitung ihrer Dirigentin Marie Becker eine Bereicherung des fast dreistündigen Programms.

Weihnachtskonzert Olsberg 1 / 32 Weihnachtskonzert Olsberg Weihnachtliche Klänge in der bis auf den letzten Platz besetzten Olsberger Konzerthalle. Mit einem festlichen Konzert stimmte der Musikverein "Eintracht" die Bevölkerung von Olsberg und Umgebung auf das Weihnachtsfest ein. Foto: Joachim Aue

Intensive Nachwuchsarbeit

Der Auftakt gehörte den jüngsten Aktiven der „Eintracht“, dem Ausbildungsorchester (ABO) unter der Leitung von Sebastian Vogt mit „The Chrismas Song“ und „White Chrismas“. „Hier zahlt sich die intensive Nachwuchsarbeit der „Eintracht“ aus“, lobte der Major der Schützenbruderschaft, Tobias Klauke. Er moderierte das Konzert, während seine Vorstandskollegen für die Organisation mit verantwortlich waren. Dass sich die Jugendlichen besonders ins Zeug legten, war ohnehin klar, schließlich war der Erlös war für die Ausbildung junger Musiker gedacht, wie der Vorsitzende Dirk Brambring betonte.

Konzert-Auftritte Weihnachtslieder Der Musikverein „Eintracht“ ist Heilig Abend unterwegs und spielt an verschiedenen Plätzen Weihnachtslieder. Niethaken: 14.20 bis 14.40 Uhr, Drönkerweg: 14.50 bis 15.05 Uhr, Giersker Treff: 15.15 bis 15.30 Uhr, Am Olsberg: 15.40 bis 15.55 Uhr, Stettiner Straße: 16.40 bis 17 Uhr, Bigger Kirche: 17.15 bis 17.30 Uhr, Olsberger Kirche: 17.40 bis 17.55 Uhr. Der Musikverein lädt die Anwohner zum Mitsingen ein.

Wie immer hatte der erste Teil mehr weltlichen Charakter und mit dem „And the mountains echoed: Gloria“ (frei übersetzt: „Der Berg ruft“) zog das große Blasorchester unter der Leitung von Michael Lohmeier gleich alle Register der Musikkunst. Es folgten der „Blumenwalzer“ aus dem Nußknackerballett und die Filmmusik aus „Das Boot“ von Klaus Doldinger.

Nach der Rhapsodie „Lignum“ von Kraas, ging das Publikum bei den „Queen Symphonic Hightlights“ richtig mit. Nach der Pause setzte das Jugendorchester mit Felix Burmann und Celina Hanfland am Dirigentenpult weitere Akzente. Mit „Adventure Island“, „The Call of „Chrismas und einem Ausflug ins Disneyland mit den „Highlights of Frozen“ unterstrichen die jungen Musikerinnen und Musiker, dass der große Erfolg beim Landesmusikfest im Frühjahr in Schmallenberg längst keine Eintagsfliege war.

Emotionale Klänge

Weiterhin blieb es weihnachtlich mit „Kommet ihr Hirten und den „Christmas Variations“ von Roland Kernen, unter anderem mit „Es ist ein Ros entsprungen“. Begeisterung pur auch bei dem anschließenden „Go tell it on the mountains“, emotionalen Gospelklängen bei denen das große Blasorchester von der Music Factory begleitet wurde. Bei „Oh du Fröhliche“ zum Finale, verwandelte sich nach altem Brauch der ganze Saal in einen einzigen Chor: Die „Eintracht“ hat mit dieser Veranstaltung nahtlos an die stimmungsvollen Weihnachtskonzerte der letzten Jahre angeknüpft.