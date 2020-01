Hallenberg. Der Verein Building ONE World hat 400 Kindern, Senioren und behinderten Menschen in Bosnien ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert.

Strahlende Kinderaugen dank Hilfe aus dem Sauerland

Strahlende Kinderaugen und herzliche Umarmungen erwarteten das Team des Vereins Building ONE World (BOW) bei seinem zurückliegenden Bosnientransport. Zugleich hörten die freiwilligen Helfer erneut viele traurige Geschichten von schweren Schicksalen.

Unter dem Motto „Help and Solidarity“ (HandS) überreichten Vereinsmitglieder kurz vor Weihnachten rund 400 Kindern, Senioren und behinderten Menschen in Bosnien und Herzegowina ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk. Gepackt wurden die Pakete unter anderem von Schülern der Grundschule Hallenberg, des Gymnasiums Winterberg und des Berufskollegs Bad Berleburg sowie von Privatleuten.

Seit elf Jahren unterwegs

Neben Maskottchen Vučko überbrachten Sophia Schlitt (22), Thea Maurer (15) und BOW-Vorsitzender Sebastian Mörchen (34) die wertvolle Fracht. Der Transport findet bereits seit elf Jahren statt.

„Die Kinder haben sich sehr über die Geschenke gefreut“, berichtet Thea Maurer, die zum ersten Mal mit in die ehemalige jugoslawische Teilrepublik fuhr. Die Hallenberger in packt schon seit vielen Jahren ein Paket für die 16-jährige Ana, die in einem Kinderheim in Sarajevo lebt. Nun lernte sie ihre Partnerin erstmals persönlich kennen. „Sie hat mir ihr Zimmer gezeigt und mir selber ein Geschenk gepackt“, erzählt Thea.

Schockierende Zustände

Die bosnischen Kinder seien unheimlich herzlich und wollten ihren Besuchern immer auch etwas zurückgeben. Schockiert haben Thea die Zustände in dem nordbosnischen Dorf Srednja Slatina, in dem der Verein alljährlich Senioren besucht und beschenkt. „Die alten Leute wohnen in einem Haus, in dem sie nur einen Raum haben, der geheizt ist“, berichtet sie. Viele seien allein, manche könnten nicht gut sehen.

Einem Kinderheim in Sarajevo erfüllte das BOW-Team einen besonderen Wunsch: Die Freiwilligenübergaben den leitenden Ordensschwestern eine neue Dampfbügelstation, die aus Spendengeldern finanziert wurde.

Flüchtlingskrise

Die Rückreise der Bosnienfahrer stand im Zeichen der Flüchtlingskrise. Das Team besuchte ein 16-jähriges Mädchen aus Syrien, das in der nordbosnischen Stadt Bihać in einem Flüchtlingslager feststeckt. Die Minderjährige wurde auf der Flucht von ihren Eltern getrennt, die bereits seit Kurzem in Deutschlandleben. Nun hoffen sie auf eine schnelle Bearbeitung ihres Asylantrags. Die BOW-Mitglieder überreichten ihr zur Ermutigung ein Geschenk.

„Die Flüchtlingskrise ist in Bosnien allgegenwärtig“, erläutert Sebastian Mörchen. „Viele Migrantenscheitern an der Überquerung der EU-Außengrenze zum Nachbarland Kroatien, die teils gewaltsam von der Polizei abgeriegelt wird.“ Die Gestrandeten lebten teils in staatlichen Flüchtlingslagern und teils in den Wäldern unter unmenschlichen Bedingungen.

Dankbarkeit in Bosnien

Um ihre Versorgung kümmert sich der deutsche Freiwillige Dirk Planert, den BOW finanziell unterstützt. Der Kontakt entstand auf Initiative der Vereinsmitglieder Helga, Michael und Julian Mönxelhaus, die weiter um Spenden für Planerts Arbeitwerben.

Mörchen dankt allen Freunden und Förderern, die dieses Projekt sowie den HandS-Transport unterstützt haben. „Das große Engagement in Deutschland hat zu viel Freude und Dankbarkeit in Bosnien geführt“,so der BOW-Vorsitzende.