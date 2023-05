Streetfood und Karussells: Erster Diemelmarkt in Marsberg

Marsberg. Am Wochenende wird in der Innenstadt von Marsberg der Diemelmarkt gefeiert: Eine Mischung aus Streetfood-Festival und Kirmesvergnügen.

Die Stadt an der Diemel hat drei gewichtige Gründe zum Feiern: 5 Sterne für den Diemelradweg, die höchste Auszeichnung des ADFC für Qualitätsradrouten, mit der neben dem Diemelradweg nur noch ein weiterer Fernradweg deutschlandweit ausgezeichnet wurde. Seit 200 Jahren drehen sich zum Allerheiligenmarkt in Marsberg die Karussells und seit 25 Jahren ist der Historische Umzug am Allerheiligenmarkt-Sonntag der Besuchermagnet zum bunten Kirmestreiben.

Drei Gründe für den Stadtmarketing-Verein Marsberg ab Freitag, 12. bis Sonntag 14. Mai (Muttertag) zu einem Diemelmarkt mit einer bunten Mischung aus Streetfood-Festival mit Foodtrucks, Live-Musik und Kinderschminken sowie Kirmesflair mit Fahrgeschäften einzuladen.

Erlebnis für die Familie

„Diese Kombination wird ein Erlebnis für die ganze Familie, für Jung und Alt, für Groß und Klein“, ist sich Patricia Bigge vom Stadtmarketingteam sicher. Zudem öffnen die Einzelhändler am Muttertagsonntag ihre Geschäfte, sodass am verkaufsoffenen Sonntag gemütlich und ohne Alltagsstress geshoppt werden kann.

Mit vielfältigen Leckereien aus nationaler und internationaler Küche, unter anderem aus Deutschland, den Niederlanden, Italien, vom Balkan oder aus Venezuela, laden die Foodtrucks zum Schlemmen und Genießen ein. Patricia Bigge: „So dürfen die Besucher sich auf verschiedene Burger, venezolanische Hausmannskost, Poffertjes, Langos, Pulled Pork und viele weitere kulinarische Köstlichkeiten freuen.“

Auch der süße Gaumen darf sich mit Bubble Waffeln, Lebkuchenkerzen, Popcorn, Crêpes, Schaumküssen und mehr verwöhnen lassen. „Anlässlich „200 Jahre Marktgeschehen in Marsberg“ verbreitet der Diemelmarkt in diesem Jahr zusätzlich ein gewisses Kirmesflair.“ Für rasanten Fahrspaß sorgt neben dem Autoscooter der Top Spin, der auf fast 15 Meter Höhe für einen Adrenalinkick sorgt.

Pfeilewerfen, Enten-Angeln und Schießbude dürfen nicht fehlen und auch auf die kleinsten Besucher wartet das ein oder andere Fahrgeschäft, das ihre Kirmes-Herzen höherschlagen lässt.

Wochenmarkt Aufgrund des Diemelmarktes in der Marsberger Innenstadt ab Freitag bis Sonntag wird der Wochenmarkt auf den Horhusenparkplatz (in der Weist) verlegt. Am Mittwoch, 10. Mai und am Samstag, 13. Mai, ist dort von 7 bis 12.30 Uhr das reichhaltige Angebot des Wochenmarktes zu finden

Zur Eröffnung des Diemelmarktes am Freitag, 12. Mai, haen die Fahrgeeschäfte wieder ein besonderes Angebot: Von 13 Uhr bis 15 Uhr gilt „1x zahlen, 2x fahren“. Ab 14 Uhr kann an den Food-Trucks nach Herzenslust geschlemmt werden. Am Samstag und Sonntag startet der Diemelmarkt ab 12 Uhr. Am verkaufsoffenen Sonntag öffnen zudem die Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und heißen alle willkommen. Besucher dürfen sich zudem überraschen lassen, welche musikalische Unterhaltung die Food-Truck-Agentur auf ihrer Streetfood-Meile bereithält.

Geänderte Verkehrssituation

Zum Diemelmarkt wird die Parksituation und Verkehrsführung in der Innenstadt geändert und der Verkehr über die Weist umgeleitet. Der Aufbau auf dem Sparkassenvorplatz, dem Sparkassenparkplatz sowie dem Kirchplatz ist bereits im vollen Gange. In der Hauptstraße beginnen die Arbeiten ab Donnerstag, 11. Mai.

Ab Donnerstag, 11. Mai, herrscht ab 12 Uhr absolutes Park-, Halte- und Durchfahrtsverbot in der Hauptstraße ab Kötterhagen/Bahnhofsstraße bis Klosterstraße. In den Straßen „Klosterstraße“, „Mittelstraße“ und „Magnusstraße“. Ab Montag, 15. Mai, 9 Uhr ist die gewohnte Verkehrs- und Parksituation wieder hergestellt. Alle Beteiligten sind bemüht, dass dies früher geschieht und das gesamte Geschehen so reibungslos wie möglich abgewickelt wird.

Die Anwohner und Besucher werden gebeten auf umliegende Parkplätze auszuweichen. Kostenlose Ausweichparkplätze sind u.a. am Park & Ride-Parkplatz, am Bahnhof, entlang der Bahnstaße, in der Weist (Horhusenparkplatz) und am Burghof-Center vorhanden.

Behindertenparkplätze befinden sich auf den Parkplätzen in der Weist – Ecke Hauptstraße sowie auf dem Horhusen-Parkplatz. Der südliche Teil der Hauptstraße ist von der geänderten Verkehrsführung nicht betroffen und bleibt bis zur Klosterstraße erreichbar.

