Streikchaos umgangen: Paderborn wird zum Flughafen-Retter

HSK/Paderborn Flughafen Paderborn bleibt von Flugverkehrsstörungen verschont. Streik ohne Auswirkungen auf HSK-Reisende. Keine Beeinträchtigung nach München

Die Gewerkschaft Verdi hatte bundesweit die Beschäftigten, die in der Fluggast- und Warenkontrolle tätig sind, zu einem ganztägigen Warnstreik am kommenden Donnerstag (1. Februar) aufgerufen. Dadurch dürfte der Flugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden. Jedoch nicht am Flughafen Paderborn, der von vielen Reisenden aus dem HSK genutzt. Der Pressesprecher des Flughafens, Matthias Hack, gibt gegenüber der WP Entwarnung. „Wir sind nicht negativ betroffen. Allerdings erwarten wir mehrere Zusatzflüge“, teilt er mit. Welche das sein werden, würden im Laufe des Tages veröffentlicht.

Auch die Flugverbindungen nach München seien an diesem Tag nicht beeinträchtigt, da am Flughafen aufgrund eines laufenden Tarifvertrags eine Friedenspflicht bestehe. Der Flughafen Paderborn beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter im Bereich der Luftsicherheit, die in einem eigenständigen Unternehmen tätig sind und gemäß Tarifverträgen vergütet werden, erklärte Hack.

