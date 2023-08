Marsberg führt strenge Leinenpflicht für Hundehalter ein

Symbolbild: In Marsberg müssen die Hunde bald an vielen Orten an die Leine genommen werden.

Marsberg. Hunde an die Leine, Katzen unters Messer: Die Stadt Marsberg greift durch und ändert die ordnungsbehördliche Verordnung. Die Regeln im Detail.

Die Stadt Marsberg hat neue Regeln für Hundehalter und Katzenbesitzer beschlossen. Der Rat der Stadt stimmte für eine Änderung der ordnungsbehördlichen Verordnung, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet regelt.

Die wichtigsten Änderungen betreffen die Leinenpflicht für Hunde und die Kastrationspflicht für freilaufende Katzen. Hunde müssen in Marsberg künftig an der Leine geführt werden, wenn sie sich in bebauten Ortsteilen, in Sport-, Spiel- oder Erholungsanlagen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln befinden. Außerdem gilt die Leinenpflicht auf Flächen, die durch Schilder gekennzeichnet sind.

Vorschriften für gefährliche Hunde

Für gefährliche Hunde und Hunde bestimmter Rassen gelten zusätzlich die Vorschriften des Landeshundegesetzes. Katzenbesitzer, die ihren Katzen Freigang erlauben, müssen diese vorher kastrieren und kennzeichnen lassen.

Dies gilt nicht für Katzen, die jünger als fünf Monate sind. Auch wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter gibt, wird als Katzenbesitzer angesehen. Für Rassekatzenzüchter können Ausnahmen von der Kastrationspflicht beantragt werden, wenn sie eine Kontrolle und Versorgung der Nachzucht garantieren. Die Stadt Marsberg will mit den neuen Regeln das Tierwohl fördern und die Belästigung und Gefährdung von Menschen und Tieren durch freilaufende Hunde und Katzen vermeiden. Die vollständige Verordnung ist auf der Internetseite der Stadt einsehbar.

