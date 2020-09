Stürze – Mehrere Radfahrer in Olsberg und Medebach verletzt

Olsberg/Medebach. In Olsberg und Medebach endeten am Wochenende schwere Fahrradstürze in Krankenhäusern. In einem Fall stießen Radfahrer mit hohem Tempo zusammen.

Während einer Tour im Raum Medebach stürzten am Samstagnachmittag nach Angaben der Polizei gegen 14.20 Uhr zwei niederländische Mountainbikefahrer. Ein 55-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau aus den Niederlanden stießen auf einem Waldweg zwischen Krutenberg und Titmaringhausen zusammen und stürzten.

Beide mussten schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

Mann aus Oberhausen stürzt in Olsberg

Auf der Straße Unterm Enschede in Olsberg kam am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ein 75-jähriger Mann aus Oberhausen mit seinem Pedelec zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer, so die Polizei.