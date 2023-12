Sturm in Silvesternacht im Sauerland: Gefahr durch Raketen

Hochsauerlandkreis. Silvester zieht ein Sturmtief übers Sauerland - mit viel Regen und Windböen bis 85 km/h. Ein Meteorologe des DWD warnt vor Raketen-Querschlägern.

Die Silvesternacht im Hochsauerlandkreis wird stürmisch und regnerisch. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte auf Anfrage der WP, dass am Sonntag ein Tief mit der Regen und Sturm über das Sauerland hinwegfegen soll. „Es werden tagsüber Windböen zwischen 60 und 75 km/h erwartet.“ Nach derzeitigen Stand der Prognose frische der Wind in der Nacht sogar noch einmal auf und erreicht in höheren Lagen bis zu 85 km/h.

Lesen Sie auch

In der Silvesternacht sei daher besondere Vorsicht geboten: Bei einem so starken Wind sei es möglich, dass Silvesterraketen von Böen erfasst werden und seitlich abbiegen, statt senkrecht in die Luft abzuheben. Insbesondere in Bergregionen seien Sturmböen möglich.

Wann der Höhepunkt des Sturms an Silvester das Hochsauerland erreicht, sei (Stand Donnerstagnachmittag) noch nicht genau vorherzusagen. „Momentan sieht es aber danach aus, dass mit den höchsten Windgeschwindigkeiten am Sonntagabend und in der Nacht auf den 1. Januar zu rechnen ist.“ Am Neujahrstag soll der Wind dann wieder abflauen.

Hochwassergefahr: In den kommenden Tagen viel Regen erwartet

In den kommenden Tagen bleibt es außerdem regnerisch: Auch das Sturmtief bringt noch einmal auch Regen mit sich. Inwieweit dies die Hochwasserlage im Hochsauerlandkreis erneut verschärfen wird, ist noch unklar. Die Pegelstände in der Region waren in den letzten Tagen aufgrund der nachgelassenen Regenfälle aber zurückgegangenen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon