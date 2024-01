Sturmfront im Anmarsch: Amtliche Warnung im HSK

Hochsauerlandkreis. Heftige Sturmböen bis 90 km/h drohen. Der Deutsche Wetterdienst spricht eine offizielle Warnung aus. Das sollten Einwohner beachten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine dringende Warnung für den Hochsauerlandkreis herausgegeben, die vor starken Sturmböen bis zum späten Nachmittag sowie weiteren stürmischen Bedingungen am Dienstag, 23. Januar, warnt.

Ab einer Höhe von 600 Metern seien Sturmböen zu erwarten, so der DWD die Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung erreichen können. In besonders exponierten Lagen müsse sogar mit schweren Sturmböen um 90 km/h (25 m/s, 48 kn, Bft 10) gerechnet werden. Diese amtliche Warnung bleibt vorerst bis Montag, den 22. Januar, um 17 Uhr in Kraft.

Potenzielle Gefahren im Blick behalten

Der DWD warnt vor Gefahren, darunter das Herabstürzen von einzelnen Ästen. Auch für Dienstag warnt der Wetterdienst vor Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7), anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.

