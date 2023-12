Für Feuerwehren eine arbeitsreiche Nacht

Brilon/Winterberg Bilanz am Tag nach dem Sturm.

Ein Sturmtief zog am Donnerstagabend und Donnerstagnacht über den Hochsauerlandkreis. Während die Polizei von einem recht ruhigen Abend berichtete, hatten die Feuerwehren einiges zu tun.

Die Feuerwehr Brilon wurde bereits früh am Morgen wurde sie zu einem automatischen Brandalarm am Patbergschen Dorn gerufen. Nur wenige Stunden später erreichte sie erneut ein Alarm, diesmal an der Straße „Hinterm Gallberg“.

Mehr zum Thema

Am Nachmittag zog dann der Sturm „Zoltan“ über das Stadtgebiet und verursachte fünf weitere Einsätze. Der erste Einsatz war ein umgestürzter Baum auf der B7 am Ostring, der die Fahrbahn blockierte. Die Feuerwehr räumte das Hindernis schnell beiseite und sorgte für eine freie Straße. Kurz darauf wurde sie wieder von einer automatischen Brandmeldeanlage alarmiert und mussten zum Schönschede ausrücken. Der Sturm ließ nicht nach und brachte weitere Bäume zum Fallen. In Thülen fiel ein Baum auf eine Telefonleitung und beschädigte sie. Im Mühlenweg in Brilon stürzte ein weiterer Baum auf die Fahrbahn und musste von der Feuerwehr entfernt werden. Auch in Madfeld und Brilon-Wald gab es Sturmschäden durch umgestürzte Bäume, die die L637 und die B251 blockierten. Die Feuerwehr räumte auch hier die Hindernisse schnell beiseite und sorgte für eine freie Fahrt.

Einsätze auch in Winterberg

Das Sturmtief „Zoltan“ hat auch in Winterberg für einige Feuerwehreinsätze gesorgt. Am Abend des 21. Dezember sowie am darauffolgenden Morgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Winterberg zu insgesamt acht witterungsbedingten Einsätzen alarmiert. Neben Einsätzen in Niedersfeld und Siedlinghausen befanden sich die überwiegenden Einsatzorte im Bereich der Winterberger Kernstadt. Vielfach mussten umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste von der Fahrbahn geräumt oder mithilfe von Motorsägen entfernt werden. Im Bereich Kapperundweg war die Zufahrt zu einem von mehreren Autos genutzten Parkplatz von umgestürzten Bäumen blockiert. Die Feuerwehr konnte die Zufahrt zum Parkplatz wieder herstellen. Auf der Landstraße 740 war ein Wagen in einen umgestürzten Baum gefahren. Hier kam es, laut dem Sprecher der Feuerwehr, Jens Vogelsang, zu keinem Personenschaden. Parallel wurde die Feuerwehr auch zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Krankenhaus Winterberg gerufen. Die aus mehreren Ortsteilen alarmierten Einsatzkräfte fanden vor Ort kein Schadensereignis vor, sodass der Einsatz schnell beendet werden konnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon