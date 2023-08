Sturzbetrunken: Frau aus Winterberg fährt mit drei Promille

Winterberg/Schwalbach. Eine Frau aus Winterberg wird von der Polizei mit ihrem Auto angehalten. Die Beamten staunen nicht schlecht: Sie ist sturzbetrunken.

Die Polizei hat am Samstagabend eine 48-Jährige Frau aus Winterberg mit über drei Promille aus dem Verkehr gezogen. Die Fahrerin wurde in ihrem Suzuki in Schwalbach am Taunus angetroffen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den genannten Wert, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Eschborn durchgeführt wurde.

