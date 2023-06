Süße Hündin Paula auch für Familien mit Kind geeignet

Marsberg. Der Tierschutzverein Marsberg sucht für Paula ein Heim. Sie ist eine Hündin der Rasse Malinois, die von Gibraltar nach Deutschland gekommen ist.

Ein neues zuhause sucht der Tierschutzverein Marsberg für Paula: Sie ist jung und sehr hübsch, aber auch fit und interessiert, wie ein junger Hund sich eben verhält. Selbstverständlich braucht sie Zeit, aber inzwischen hat Paula viel gelernt, auch das Alleinebleiben für zirka vier Stunden.

Lesen Sie auch: Aggressive Gäste: Gastwirt aus Brilon spricht Klartext

Die junge Hündin, zehn Monate alt, befindet sich in Marsberg in einer Pflegestelle. Sie lebt dort mit vielen Hunden zusammen im Haushalt, kennt praktisch alles, was so anfällt. Im dazugehörigen Garten spielt sie intensiv mit einem jungen Rüden. Aber seit dieser Hund vermittelt wurde, sehen wir eine ganz andere Paula. Sie verhält sich jetzt viel ruhiger und ausgeglichener.

Hund für eine Familie

Paula ist eine Hündin der Rasse Malinois, die von Gibraltar nach Deutschland gekommen ist. Paula ist ein Hund für eine Familie, die sich mit dem jungen Hund beschäftigt und auch eine Hundeschule besuchen würde. Durch das Zusammenleben mit anderen Hunden und dem Kontakt mit Menschen ist sie altersentsprechend gut erzogen. Sie ist geimpft, gechipt und kastriert.

Anfragen an Tierschutzverein Marsberg Tel. 0151 191 117 17.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon