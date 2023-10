Täter flüchten mit Tabakwaren aus Medebacher Supermarkt

Medebach. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach einem auffällig grünen Fluchtfahrzeug. Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Supermarkt am „Glindfelder Weg“ ein. Gegen 02:40 Uhr drangen sie gewaltsam in den Verkaufsraum ein und verursachten dabei Sachschaden. Sie erbeuteten Tabakwaren.

Polizei in Winterberg bittet um Hinweise

Anschließend flohen sie, so eine erste Vermutung der Polizei, mit einem grünfarbenen PKW vom Tatort. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden.

