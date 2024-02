Täter nehmen Gullideckel bei Bredelar von Bundesstraße

Bredelar. Die Polizei im HSK ermittelt gegen Täter, die bei Bredelar einen Gullideckel von einer Sstraße genommen und hinter eine Maurer geschmissen haben.

Wegen eines gefährlichen Delikts in Marsberg ermittelt das Verkehrskommissariat gegen bislang unbekannte Täter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag entfernten Unbekannte auf der Bundesstraße bei Bredelar einen Gullideckel. Polizeibeamte der Wache Marsberg bemerkten die gefährliche Situation und konnten den Gullideckel hinter eine Mauer wieder auffinden und an die ursprüngliche Stelle zurückbringen.

Mehr zum Thema

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-902003711 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon