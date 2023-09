Täter stehlen in Brilon und Medebach Autos von Parkplätzen

Brilon/Medebach. In Brilon und Medebach gibt es eine Serie von Autodiebstählen. Die Wagen standen auf öffentlichen Parkplätzen. Die Kripo hat einen Verdacht.

In den vergangenen Tagen wurden insgesamt drei Autos gestohlen. Zwei Fahrzeuge wurden in Medebach entwendet. Ein Fahrzeug wurde am Montag in Brilon gestohlen. Die Kriminalpolizei im Hochsauerlandkreis ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt entwendeten zwischen Freitag, 16:15 Uhr und Montag, 10 Uhr, Täter einen weißen Hyundai Kona. Das Auto mit den Kennzeichen WES-ID 321 stand zuvor auf einem Parkplatz eines Freizeitparks an der Sonnenallee geparkt. Im Zeitraum von Samstag, 9:55 Uhr bis Sonntag, 14:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter von dem gleichen Parkplatz einen schwarzen KIA Sportage. An diesem Auto waren die Kennzeichen ST-A 2206 angebracht. An dem KIA klebt ein auffälliger schwarz-gelber Sticker eines Fußballvereins, so die Polizei.

Auch niederländische Kennzeichen entwendet

Von demselben Parkplatz wurden im Zeitraum zwischen Freitag,16 Uhr und Sonntag, 17:30 Uhr niederländische Kennzeichen entwendet. Dabei handelt es sich um das vordere und das hintere gelbe Kennzeichen mit der Kennung „J-434-TL“. Normalerweise gehören diese Kennzeichen an einen blauen Ford Focus. Möglicherweise nutzten der oder die unbekannten Täter die niederländischen Kennzeichen an dem schwarzen KIA oder an dem weißen Hyundai.

Auch in Brilon schlagen Autodiebe zu

Am Montag wurde außerdem ein Auto in Brilon gestohlen. Im Zeitraum von 13:35 Uhr bis 22 Uhr entwendeten die unbekannten Täter einen weißen Hyundai Ioniq mit dem Kennzeichen HSK-H 1587 von einem Parkplatz „Im Kissen“.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in den jeweiligen Fällen übernommen. Zeugen, die Angaben zu den gesuchten Fahrzeugen oder Kennzeichen oder zu verdächtigen Personen an den jeweiligen Parkplätzen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Winterberg (02981 - 90200) oder mit der Polizeiwache in Brilon (02961 - 90200) in Verbindung zu setzen.

