Tag der offenen Tür bei der Westfalenpost: „Schön hier!“

Brilon. Die WP in Brilon hat die Türen zur Redaktion geöffnet. Die Briloner Waldfee, Herr Heckmann und alle Besucher haben den Tag besonders gemacht.

„Wirklich schön hier“, war wohl einer der am häufigsten gefallenen Sätze beim Tag der offenen Tür in den WP-Redaktionsräumen in Brilon. Gleich nach: „Wo ist denn der Hund?“ Das Wichtigste zuerst: Der fellige Kollege ist natürlich daheim geblieben, all die Besucher hätten ihn bestimmt nur angestrengt - kluge Entscheidung seines Herrchens. Und was die Redaktionsräume angeht: Ja, schön ist es hier geworden – und noch schöner ist es für das WP-Team gewesen, die neuen Räume gemeinsam mit Leserinnen und Lesern, Brilonerinnen und Brilonern und überhaupt allen Besuchern auf dem Altstadtfest in der Bahnhofstraße einzuweihen.

Zahlreiche Leserinnen und Leser sind neugierig auf die WP-Redaktion

Zum Selfie mit dem Bürgermeister Christof Bartsch und der Briloner Waldfee konnten die Kollegen nicht nein sagen. Foto: Jana Naima Schopper / WP

Um 13 Uhr ist das WP-Zelt aufgestellt, das Glücksrad schwingbereit und die Computer hochgefahren. Noch wichtiger, Kuchen und Kaffee stehen bereit. Und tatsächlich beginnt der Besucherstrom auch in derselben Minute. Zahlreiche Leserinnen und Leser sind neugierig auf die WP-Redaktion, sehen sich die neuen Räume in der Bahnhofstraße 14 an, die nun modern, hell und vor allem top-digital ausgestattet sind. Seit Juli 2023 ist die Westfalenpost in den neuen Räumen zu finden. Das neue Büro ist vor allem barrierefrei und bietet die Möglichkeit, modernsten Lokaljournalismus für das Sauerland zu gestalten. In einem Shared-Desk-Modell können die Redakteure stets vor Ort arbeiten, flexibel die Arbeitsplätze nutzen und digitale Inhalte für westfalenpost.de/brilon liefern. Auch die Inhalte für die Print-Ausgabe werden hier recherchiert und erstellt. Die Nähe zu den Menschen im WP-Gebiet ist von unschätzbarem Wert.

Die Leser wollen wissen, wie die Texte auf die Seiten kommen

Im WP-Zelt wurde zu Abonnements beraten. Foto: Jana Naima Schopper / WP

Viele Fragen rund um die Erstellung einer Zeitung, das Layout oder die digitale Umsetzung können am ersten Tag der offenen Tür geduldig beantwortet werden. Die Leser wollen wissen, wie die Texte auf die Seiten kommen. Wie die Bilder angepasst werden. Wer entscheidet eigentlich, was veröffentlicht wird? Wo kommen die Themen her? Und wie geht es mit der Zeitung im digitalen Zeitalter weiter? Eine Leserin zuckt die Achseln, während sie von ihrem Stück Kuchen abbeißt. „Ist schön, dass hier alles so modern ist. Die Zeitung wird ja auch immer moderner und alles wird online veröffentlicht, da muss die Redaktion ja auch mithalten, oder?“ Sie lacht. „Wenn ich das halt überhaupt beurteilen kann.“

Noch viel schöner an diesem Tag: Gesichter zu den Lesern kennenlernen

Noch viel schöner an diesem Tag: Gesichter zu den Lesern kennenlernen - oder andersherum, von Lesern den „Guten Morgen“-Kolumnen zugeordnet werden. „Sie sind doch die, die immer über den Kleinen Mann schreibt?“ Oder: „Wo ist denn die Kollegin Siebers, die immer diese liebevollen Guten Morgen schreibt?“ Das persönliche Kennenlernen über den Klick oder die Zeitungsseite hinaus ist das Highlight am Tag der offenen Tür - zumindest für uns Reporter.

Viele Leser kamen vorbei, um einen Plausch zu halten und Fragen zu stellen. Foto: Jana Naima Schopper / WP

Die Briloner Waldfee macht ihre Runde, gemeinsam mit dem Bürgermeister Bartsch

Irgendwann kommt ein Hauch Magie in die Redaktion. Die Briloner Waldfee macht ihre Runde, gemeinsam mit dem Bürgermeister Christof Bartsch. Ein Plausch, eine Autogrammkarte für die Westfalenpost und ein Selfie, das einen der Kollegen fast ein Auge gekostet hat, denn der Spitzhut der Waldfee ist größer als gedacht. Kurz können die Reporter dann auch nicht aus ihrer Haut und stellen Fragen. Wie ist der Hut eigentlich befestigt? „Mit einem Tacker hält er richtig fest“, scherzt der Bürgermeister. Wie es wirklich ist? Bleibt Feen-Geheimnis. Ein kleines Kunstwerk eben, das Waldfeen-Kostüm.

Selbst Herr Heckmann, der Walking-Act, bleibt kurz vor der Redaktion stehen

Herr Heckmann, der Walking Act von Oliver Kessler, war auch kurz da. Foto: Jana Naima Schopper / WP

Vor der Tür zupft ein kleiner Junge an dem Glücksrad. Sein Gesicht ist grün geschminkt, glitzert in der Sonne. Er gewinnt einen Kugelschreiber. Seine Mama mahnt liebevoll: „Sag Dankeschön!“ Neben den Gewinnen, die durch alle Besucher abgestaubt werden können, beraten Experten aus Essen bei Fragen rund ums Abonnement und helfen bei Problemen auf dem Tablet. Selbst Herr Heckmann, der Walking-Act von Oliver Kessler, bleibt kurz vor der Redaktion stehen und versprüht blumigen Charme. Ob es ein Abonnement für den grünen Kerl gab, ist unbekannt…

Während vor der Tür eine Band alte Schlager anstimmt

Immer wieder strömen Besucher in die Redaktion, sehen sich um. Fragen: „Ist die Zeitung für morgen schon fertig?“ Verweilen auf der gemütlichen Couch und trinken Kaffee, während vor der Tür eine Band alte Schlager anstimmt und der Kollege vom Sport, der wie immer sonntags die Ergebnisse in der Redaktion zusammenträgt, fröhlich mitsingt. Um 17 Uhr schließt die Tür zur Redaktion wieder, eine halbe Stunde später klappt auch der Kollege im Sonntagsdienst den Laptop zu. Der Kuchen wird in den Kühlschrank gestellt, der Müll weggeräumt. Die Willkommensplakate dürfen bleiben, sehen hübsch aus. Und was bleibt? Ein Gefühl von Dankbarkeit, so offen und herzlich in der Bahnhofstraße aufgenommen worden zu sein. Und der Sport-Kollege, der noch lange nicht um 17 Uhr fertig ist mit dem Befüllen der Tabellen und auch nach dem Abschließen der Tür leise ein Schlagerlied summt.

