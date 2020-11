Tageseinbruch in Brilon – Polizei meldet Reihe von Taten

Hochsauerlandkreis. Die HSK-Polizei meldet eine ganze Reihe von Einbrüchen übers Wochenende in Brilon, Marsberg, Meschede und Arnsberg. Der Überblick:

Bei zahlreichen Einbrüchen im Hochsauerlandkreis ist hoher Sachschaden entstanden. Es wurden auch Dinge entwendet. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise.

Brilon: Unbekannte Täter brachen am Sonntag zwischen 15.45 und 17.15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Jupiterweg ein. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände und flüchteten anschließend vom Tatort.

Am Kirchloh drangen unbekannte Täter in zwei Büros einer Firma ein. Hier konnten sie diverse Gegenstände entwenden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen. Hinweise an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Meschede: In der Berghauser Bucht wurden am Hennesee diverse Lampen an einem Fußweg beschädigt. Außerdem wurde in einen Kiosk eingebrochen. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Der Tatzeitraum liegt am 1. November zwischen 1 und 17 Uhr. Ob die Taten miteinander zusammenhängen, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Arnsberg: In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter in ein Geschäft in der „Langen Wende“ einzubrechen. Sie scheiterten an einer Tür. Hinweise an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Marsberg: In der Straße Zur Egge drangen Einbrecher in eine Firma ein. Zwischen Samstag, 13 und Sonntag, 13 Uhr durchsuchten die Täter die Schreibtische und entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.