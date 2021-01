Tagestouristen in Brilon enttäuscht über Schneemangel

Trotz der geltenden Corona-Regeln erleben viele Wintersport-Orte in Deutschland einen regelrechten Besucheransturm. Auch im verschneiten Sauerland machten sich zahlreiche Menschen auf den Weg in die Berge - trotz der Appelle der Behörden, im Lockdown auf Ski- und Rodelspaß zu verzichten. Die Gemeinde Winterberg zieht jetzt die Notbremse.

Brilon. Winterberg hat die Stadt für Tagestouristen am Sonntag gesperrt. Viele weichen auf andere Gebiete aus. In Brilon wurden sie allrdings enttäuscht.

„Wir wollten nicht nach Winterberg, aber einmal ein bisschen Schnee haben für die Kleinen, bei uns ist ja nichts“, erklärte eine Familie aus Mettmann, die am Sonntag noch einen Platz auf dem Wanderparkplatz am Poppenberg in Brilon gefunden hatte. Sonntag begann der Ansturm auf den Skihang schon am Vormittag. Pausenlos fuhren Autos mit den Kennzeichen: DO, D, PD, SO, ES, GEL, St, WAF, LIP schnurstracks die schmale Straße zum Poppenberg-Lift hoch. Google scheint einen guten Wegweiser anzubieten.

Internetseite meldet fälschlicherweise, dass Skihang geöffnet ist

Alle kamen bald wieder zurück, versuchten auf dem zugeparkten Wanderparkplatz noch einen Platz zu finden, oder bogen unten nach rechts in die Wittekindstraße oder links Derkerstein ab um ihre Autos da abzustellen. Kinder und Schlitten wurden ausgepackt, das Baby kam auf den Arm und dann begann der Aufstieg zu dem verlockenden Schnee hoch oben auf dem Poppenberg.

Ob wohl die Behörden ausdrücklich darum gebeten haben, die Skigebiete nicht anzusteuern, kamen tausende Tagestouristen am Wochenende ins Sauerland. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

„Wir haben auf „sauerland.com“ geguckt und da stand: „Skihang am Poppenberg von 10 bis 18 Uhr geöffnet“, freute sich eine Wattenscheider Familie auf das Schneevergnügen. „Wir wollten nicht dem Trend folgen und nach Winterberg fahren. Ich war als Kind schon einmal hier und der Poppenberg ist schön“, meinte ein Osnabrücker Familienvater. „Ich kenne Brilon noch von früher her und wir wollten mal etwas Schnee sehen“, so auch eine junge Frau, die Samstag Winterberg angesteuert hatte „und endlos im Stau stand“.

Enttäuschung und Ernüchterung

Am Sonntag war sie mit mehreren Familien wieder aus Dortmund gekommen und nach Brilon gefahren. „Ich bin etwas enttäuscht von dem Schnee da oben“, sagte ihr kleiner Sohn. „Es ist so steil und vereist. Wo kann kann hier einen Schlitten leihen, meiner ist kaputt gegangen?“ Ein junger Vater, der alleine mit zwei noch ziemlich kleinen Kindern aus Warendorf angereist war, hatte gehofft, seinen Nachwuchs auf dem Schlitten die Straße nach oben ziehen zu können. „Ich bin ernüchtert“, meinte er: „Die Straße ist ja geräumt und so steil. Ich musste die Kleine tragen, auch zurück. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Und hier unten kann man ja nur auf Grasschnee fahren.“

Anders als am Vortag wurde es schon ab 14:30 Uhr schlagartig leerer, vermutlich wollten die Schneetouristen den Rückkehrerstau auf der Autobahn vermeiden.