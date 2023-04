Tanz in den Mai: Hier wird im Sauerland gerockt und getanzt

Tanz in den Mai: Wo ist was los im Hochsauerland?

Hochsauerland. Zum Tanz in den Mai wird das Sauerland rockig: Doch nicht nur auf einem Rockfestival und bei John Diva & The Rockets of Love geht es richtig ab.

Eigentlich dreht sich an diesem Wochenende alles um den Tanz in den Mai – und tatsächlich stehen die freien Tage unter dem Zeichen von Musik und Rock’n’Roll. Wir haben die angesagtesten Musik-Events zusammengesucht im Hochsauerland, die jetzt anstehen.

Samstag

Wer nicht bis Sonntag warten kann, kann schon einen Tag vorher mit John Diva & The Rockets of Love rocken. Die Band spielt im Bürgerzentrum Brilon ab 20 Uhr. Präsentiert wird die Veranstaltung von Brilon Kultur, Tourismus, Wirtschaft. In der Ankündigung heißt es: „Wenn ein leichter Hauch von Haarspray durch die Luft weht, sich der Himmel rosa färbt und irgendwo in der Ferne eine gezündete Konfetti-Kanone zu hören ist, kann das nur eins bedeuten: John Diva & The Rockets Of Love sind wieder unterwegs.“ Denn: Die Band spielt 80s-Rock – und sieht auch ganz aus dieser Zeit gefallen aus. Wer sie schon einmal – wie ich – in Brilon bewundern durfte weiß, das wird ein schweißtreibender Abend.

Bürgerzentrum Brilon, Propst-Meyer-Straße 7. Tickets ab 32 Euro.

Sonntag

In der Linie 73 in Olsberg wird nicht in den Mai getanzt, sondern gerockt. Am 30. April startet um 19.30 Uhr die Partyreihe Rock in den Mai. Es soll getanzt, gefeiert und abgerockt werden. Einlass ist ab 18 Jahren, der Eintritt ist frei.

Linie 73, Hauptstraße 73 in Olsberg-Bigge

In Westheim wird das Beste aus den 80ern und 90ern aufgetischt. In der Ankündigung heißt es: „WE ARE BACK - nach drei coronabedingten Aussetzern freuen sich die Mitglieder des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr Westheim Euch wieder zum allseits beliebten Tanz in den Mai unter den Klängen der besten Hits aus den 80er Jahren, 90er Jahren & mehr Willkommen heißen zu dürfen!“ Gäste können sich mit sommerlichen Biercocktails und Longdrinks erfrischen. Einlass ist ab 16 Jahren.

Schützenhalle Westheim, Beginn ab 20 Uhr.

Gerockt wird auch in Langewiese. Dort startet ab 17 Uhr das Rockfestival Langewiese mit den überregionalen Bands Slutrocker, Sleeoless Night, Skilight, attc, Ampex und einem Special Guest, wie es auf der Winterberger Website vielversprechend heißt.

Bundesstraße 47 in Winterberg, Tickets ab 15 Euro im Vorverkauf und ab 18 Euro an der Abendkasse.

