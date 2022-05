Tausende Besucher feiern beim Stadterlebnis Winterberg

Winterberg. Tausende Besucher kommen zum Stadterlebnis Winterberg und erleben ein tolles Programm. Nach der Steak-Fehde gibt’s fast eine Bratwurst-Fehde.

Wer ein Gartenfest plant, sollte es auf das gleiche Wochenende legen, an dem auch das Stadterlebnis Winterberg stattfindet. Vorteil: Er oder sie hat garantiert gutes Wetter. Nachteil: Man verpasst definitiv etwas! Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann hatte noch vor Wochen selbstbewusst behauptet: „Beim Stadterlebnis scheint immer die Sonne.“ Die Vorhersagen schienen ihm dieses mal einen Strich durch die Rechnung machen zu wollen, doch Petrus spielte tatsächlich wieder mit und bescherte bestes Bummel- und Feierwetter, am Sonntag sogar mit strahlendem Sonnenschein.

Wünsche von „viel Bier“ bis hin zu Weltfrieden

„Wiedersehen und Begegnungen“ lautete das Motto des Stadterlebnis-Wochenendes, das seine Wurzeln in der ersten Gewerbeschau vor 22 Jahren hat. Dieses Motto wurde absolut mit Leben gefüllt: „Klar hat man Corona, den Ukraine-Krieg oder jetzt auch das Unwetter in Lippstadt und Paderborn im Hinterkopf“, sagte eine Besucherin. „Trotzdem tut es gut, dass endlich wieder etwas los ist und man Menschen trifft, die man teilweise schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat.“

Einzelhandel, Handwerk, Gastronomie sowie die Winterberger Vereine und Dörfer zogen alle Register, um das Stadterlebnis zu einem gelungenen Fest zu machen. An beiden Tagen flanierten tausende Besucher über den Waltenberg, den Marktplatz und die Hauptstraße. Vom Honigglas über neue Sommer-Garderobe oder Reh-Gehörne bis hin zum E-Roller und zur feudalen Luxus-Limousine gab es für jeden Geschmack und Geldbeutel das passende Angebot. An einem Wunschbaum konnten entsprechende Zettel ausgefüllt werden: Von „viel Bier“ bis hin zu Weltfrieden war in mehreren Sprachen alles dabei. Auch die Sekundarschule und das Gymnasium als örtliche Schulen waren vertreten, ebenso die städtischen Betriebe, die den interessierten Besuchern ihre Arbeit im Forst, Sommer- oder Winterdienst demonstrierten. Die Feuerwehr-Einheiten aus dem Stadtgebiet zeigten ihre verschiedenen Fahrzeuge und betrieben außerdem die Getränke-Stände. Jeder Schluck kam somit der Arbeit der Jugendfeuerwehren zugute. Die Sportvereine wie Skiklub, Bob- und Rodelclub boten Mitmach-Stationen wie eine Bob-Anschubbahn, eine kleine Rodelpiste oder einen Biathlon-Schießstand und hatten sogar eine Sprungschanze aufgebaut, auf der der Ski-Nachwuchs sein Können zeigte.

Am Samstag waren auffällig viele promillegeschwängerte Junggesellenabschiede unterwegs, deren Teilnehmer teilweise von weiter weg nach Winterberg gereist waren und mit ihren semi-lustigen Spielchen für mildes Kopfschütteln sorgten. Für die Stimmung vor allem am Samstagabend war die Party-Band „Familie Hossa“ zuständig, die viele Marktplatz-Besucher gleich mit den ersten Stücken ordentlich in Schwung brachte und zu ausgelassenen Tänzen und Polonaisen animierte.

„Best Bratwurst in town“ oder lieber „The real best and longest Bratwurst in town“?

Der derzeit laufende gerichtliche Zoff zwischen zwei Gastronomen um das beste Steak der Stadt war natürlich auch Thema: Der CDU-Stadtverband warb an seinem Stand für die „Best Bratwurst in town“. Lars Hiob von der SPD, der mit dem Roll & Board-Club Sauerland aus Niedersfeld einige Meter weiter ebenfalls einen Grillstand betrieb, konterte mit Halb-Meter-Würsten á la „The real best and longest Bratwurst in town“. Das Publikum reagierte begeistert, konsumierte reichlich und bewies damit eindrücklich, dass für beide Anbieter eine friedliche Koexistenz machbar war.

