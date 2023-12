Teddybären in Brilon: Haus Hövener bietet Spaß für Kinder

Brilon. Verschwundene Teddybären sorgt für Aufsehen – im Museum Haus Hövener ist die große Spurensuche eröffnet. Bis zum 15. Januar kann gerätselt werden

Alle Kinder lieben Teddys. Und im Museum Haus Hövener am Marktplatz sind jetzt die Bären los. Derzeit warten Dutzende von Teddybären darauf, von Kindern entdeckt zu werden. Die kleinen und großen Plüschlieblinge haben sich im ganzen Haus versteckt. Auf allen vier Etagen, vom Dinokeller bis unter dem Dach, sind sie in die unmöglichsten Ecken gekrochen und nicht immer leicht zu finden. Bis zum 15. Januar gibt es im Museum Haus Hövener die Teddybaren-Rallye, ein willkommenes Ferienangebot für Kinder aller Altersgruppen.

Ideal für Großeltern und Familien

Das derzeit trübe, regnerische Wetter ist ideal für Großeltern und Familien, um mal wieder einen Besuch im Briloner Stadtmuseum zu machen. Und dabei nicht nur einen Blick auf die zahlreichen interessanten Exponate zu werfen, sondern mit den Kindern auch eine spannende Teddy-Rallye zu machen. Der kleinste Teddy ist Daumengroß und der Größte schon so groß wie ein kleines Kind. Mitmachen können sogar schon die Kleinen, sobald sie einen Strich auf ein Blatt machen können. Aber auch Erwachsene können einen Laufzettel bekommen, denn viele Menschen beteiligen sich gerne an einem Suchspiel und rätseln gerne. Wer alle Plüschgesellen aufgespürt und ihre Anzahl in die Liste eingetragen hat, bekommt auch eine kleine Belohnung. Jeder bekommt eine Teilnehmerkarte mit 20 Fragen und allerlei Zusatzhinweisen, damit auch wirklich alle Teddybären gefunden werden. Etwa:

„Auf die Vitrine mit den Knochen aus der Eiszeit hat sich an anderes Kuscheltier geschummelt. Was ist es?“ oder „Ein Bär hat sich frech auf ein Tier gesetzt, das schwere Holzstämme ziehen muss. Was ist das für ein Tier?“ Wer alles richtig beantwortet hat, kann am Schluss das richtige Lösungswort eintragen. Die einzigartige, große Teddysammlung hat eine Briloner Seniorin dem Museums Haus Hövener zur Verfügung gestellt, nachdem sie von einem großen Haus in eine kleine Wohnung umgezogen ist...und für so viele Teddybären keinen Platz mehr hatte.

Öffnungszeiten: Dienstags bis sonntags 11-17 Uhr. Das Museum ist geschlossen an Silvester und Neujahr. Die Eintrittspreise: Erwachsene 4 Euro (ermäßigt: 3 Euro)Kinder bis 7 Jahre: freier Eintritt, 7-14 Jahre: 2 Euro Familienkarte: 10 Euro).

