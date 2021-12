Teststelle am Oversum in Winterberg an Weihnachten geöffnet

Die Corona-Teststelle am Oversum in Winterberg ist Heilig Abend und an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet.

Winterberg. Mehr als 50.000 Corona-Tests wurden bislang am Corona-Testzentrum am Oversum gemacht. Auch an den Feiertagen kann man sich testen lassen

Sie sind und bleiben enorm wichtig bei der Corona-Bekämpfung: Die Schnelltest-Zentren. Im Stadtgebiet Winterberg finden sowohl Einheimische als auch Gäste einige dieser Teststellen, um schnell, sicher sowie kompetent einen Abstrich machen zu lassen.

Seit dem 24. März wurden allein in der Teststelle am Oversum in Winterberg bereits über 50.000 Tests durchgeführt. Dort ist das Drive In-Testzentrum zwar Geschichte, dafür steht direkt am Oversum-Eingang eine Schnelltest-Hütte zur Verfügung.

Die Zeiten

Für die Feiertage stehen nun auch die konkreten Öffnungszeiten fest. Das Schnelltest-Zentrum am Oversum ist wie folgt geöffnet: Donnerstag, 23. Dezember, von 8:00 - 11:00 Uhr und von 17:00 - 19:00 UhrFreitag, 24. Dezember, von 11:00 - 16:00 UhrSamstag & Sonntag, 25. & 26. Dezember, von 14:00 - 17:00 UhrMontag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, von 09:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 UhrFreitag, 31. Dezember, von 10:00 - 16:00 UhrSamstag & Sonntag, 01. & 02. Januar, von 14:00 - 17:00 Uhr.

Das Telefon des Testzentrums zur Terminvereinbarung mit der Rufnummer 02981 9250996 ist nur zu den Öffnungszeiten der Teststelle besetzt. Zur Vereinbarung eines Termins für eine PCR-Testung ist eine Terminanfrage an testzentrum@winterberg.de per Mail möglich und nötig.Für eine Online-Terminvereinbarung gibt es ein eigenes System. Dieses ist über den Link unter www.winterberg.de/testzentrum zu erreichen. Diese Seite wird ständig überprüft, mit Informationen ergänzt und aktualisiert.

Darüber hinaus finden die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste auf dieser Webseite auch die Informationen zu den weiteren Teststellen im Stadtgebiet Winterberg.„Schnelltests werden auch weiterhin eine große Bedeutung haben im Kampf gegen Corona. Und sie dienen dazu, das öffentliche Leben ein Stück weit zu gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Faktor vor allem für eine Tourismus-Destination wie die Ferienregion Winterberg und Hallenberg. Deshalb ist es gut, dass wir flächendeckend im Stadtgebiet ein gutes Netz an Teststellen haben. Dies hilft uns, den Einwohnern und auch den Gästen“, sagt Winfried Borgmann, Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.

