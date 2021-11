Testzentrum Marsberg geschlossen – Es gibt noch Alternativen

Ab sofort gibt es keine Corona-Testungen mehr in Marsberg im Testzentrum.

Marsberg. Ursprünglich musste die Stadt Marsberg sich einsetzen, um ein Corona-Testzentrum zu bekommen. Das wird nun wieder geschlossen.

Die Schnelltest-Station vor der Dreifachturnhalle ist seit Anfang der Woche geschlossen. „Die Schnelltest-Station finden Sie in Bad Arolsen, Brilon, Bestwig, weitere Schnelltest-Stationen im Internet“, gibt das Corona-Team Marsberg über die sozialen Netzwerke bekannt. „Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Besuche und Vertrauen.“

„Nachfrage nicht mehr da“

„Ja,“, bestätigt Klaus Rosenkranz, Leiter des städtischen Hauptamtes, die Schließung gegenüber der WP, weil „die Nachfrage einfach nicht mehr da war.“ Er vermutet, weil die Testungen nicht mehr kostenlos sind. Die Stadt habe sich im Mai, als die Nachfrage nach kostenlosen Corona-Tests sehr hoch war, dafür eingesetzt, dass das private Schnelltest-Unternehmen auch in Marsberg eine Station einrichtete, weil die Kapazitäten in Marsberg nicht ausgereicht hätten.

Für die Teststellen ist der Hochsauerlandkreis zuständig. Die Genehmigung der Schnellteststelle sei nicht abbestellt worden, aber sie ruhe. Aber für den Anbieter hätte sich die Aufrechterhaltung einfach nicht mehr gelohnt, so Rosenkranz.

Weiterhin Tests für bestimmte Personengruppen

Beauftragte Corona-Schnellteststellen in Marsberg sind nach wie vor die Arztpraxen Dr. Fang-Müller in Bredelar, Sauerlandstraße 126, Tel. 02991 334, an sowie das Medizinische Versorgungszentrum Westheim, Im Dahl 3, Tel. 02994/96660. Telefonische Anmeldungen sind notwendig.

Zu Personengruppen, für die die Tests weiterhin kostenlos bleiben, und zwar zunächst ohne zeitliche Eingrenzung, gehören: Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, aber auch Kinder unter zwölf Jahren und Schwangere bis zum dritten Schwangerschaftsmonat - für sie hat die Ständige Impfkommission (Stiko) keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen.

