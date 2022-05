„The Hooters“ rocken mit Verspätung die Gemeindehalle Alme

"The Hooters" treten - wegen der Corona-Pandemie mit Verspätung - in der Gemeindehalle Alme auf.

Alme. Wegen Corona musste das „Hooters-Konzert“ in Alme verschoben werden. Jetzt steht ein neuer Termin fest. Mit dabei ist eine Briloner Band.

Eigentlich wollten „The Hooters“ schon vor zwei Jahren die Almer Gemeindehalle rocken. Doch Corona machte dem heimischen Konzertveranstalter Gisbert Kemmerling einen Strich durch die Rechnung. Im Sommer 2022 kommt die weltbekannte Band aber nun mit Verspätung endlich wieder ins Sauerland. Der neue Termin: Sonntag, 3. Juli, 19 Uhr.

Jubiläums-Tour plus Zwei

Nach mehrmaliger Verschiebung feiern die „Hupen“ jetzt ihre Jubiläums-Europa-Tour zum 40.+2- Band-Geburtstag: „40th Anniversary Tour - Take Two – Summer 2022“. Grund genug für Gisbert Kemmerling, einer seiner Lieblingsband im Rahmen der Tour wieder nach Alme einzuladen, wo sie schon einmal vor ausverkauftem Haus mit super Stimmung gefeiert worden sind. Mit im Gepäck bringen sie über den großen Teich natürlich alle Hits wie „All you Zombies“, „Johnny B“, Satellite“ und „500 Miles“.

In der Pressemitteilung zu dem musikalischen Großereignis heißt es zur Bandgeschichte: Seit 1980 besteht die Band um den Keyboarder Rob Hyman und dem Gitarre spielenden Sänger Eric Bazilian. 1985 nahmen die Hooters am legendären Live-Aid-Konzert in Philadelphia teil und das Musikmagazin „Rolling Stone“ kürte sie zur besten Band des Jahres. „Danach wurden The Hooters zu Hitlieferanten, und sind auch heute noch die meistgespielte Band im Radio. Aber auch als Songwriter für andere konnten die Herren Hyman und Bazilian überzeugen: Schrieben sie doch für Cyndi Lauper den Welthit „Time After Time“, den auch kein geringerer als Miles Davis vertonte.“

Europa-Tour

Nach einer kurzen Unterbrechung gaben 2001 „The Hooters“ ihre Wiedervereinigung bekannt und touren seitdem intensiv und dauerhaft. Ihr 40-jähriges Jubiläum feiern sie nun, später als geplant, mit einer ausgedehnten Tournee, die nach über 30 europäischen Konzerten im norwegischen Kirkenes, dem Endpunkt einer jeden Hurtigruten-Tour, endet. Für die verlegte Tour, nachträglich zum 40-jährigen Jubiläum, schicken „The Hooters“ Grüße von der Ostküste der USA an ihre Fans in Deutschland: „Wir sind sehr stolz unsere Tour 2022 in unserer zweiten Heimat Deutschland mit den besten und treuesten Fans zu feiern. Last uns zusammen auf die Hupe drücken. See you all soon …“

Die Briloner Band "One Tape" spielt beim "Hooters"-Konzert in Alme als Opener. Foto: One Tape

„One Tape“ als Opener

„Mehr als die Hälfte der Tickets für Alme sind bereits verkauft“, so Konzertveranstalter Gisbert Kemmerling, der sich wieder auf eine „Hammershow mit Riesenparty und Hits ohne Ende“ in Alme freut und davon ausgeht, dass das Konzert auch diesmal wieder ausverkauft sein wird. Als Opener steht am 3. Juli übrigens die Briloner Band „One Tape“ auf dem Programm. Gisbert Kemmerling hat sich bewusst dafür entschieden, eine Sauerländer Band mit auf die Bühne zu holen. Die vier Briloner Jungs präsentieren ihr aktuelles Studioalbum „Goldfischglas“ sowie die ein oder andere brandneue Singleauskopplung. Sie selbst schreiben dazu: „Die Gitarren werden immer fetter und die Drums sind stets auf Streit aus. Probiert es aus! Das Leben ist kein Goldfischglas ...“

Tickets behalten Gültigkeit

Gisbert Kemmerling weist darauf hin, dass bereits gekaufte Tickets ihre Gültigkeit behalten und nicht zurückgeben oder umgetauscht werden müssen. Sollte jemandem der Nachholtermin zeitlich nicht passen, besteht die Möglichkeit, die Tickets an den jeweiligen Vorverkauf-Stellen einzulösen. Nach derzeitigem Stand kann das Konzert ohne besondere Corona-Maßnahmen stattfinden.

Karten gibt es bei den CTS eventim-Vorverkaufsstellen oder unter www.eventim.de. Natürlich werden die Tickets auch bei der Touristik BWT, Derkere Straße in Brilon angeboten. Das Konzert wird unterstützt von der Warsteiner Brauerei und der Volksbank Brilon – Büren – Salzkotten. Das Konzert am 3. Juli in Alme beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Weitere Infos unter www.kemmerling-konzerte.de und www.hootersmusic.com

