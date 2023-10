Theater Padberg: Wie Georg Pape zum Schauspieler wurde

Padberg. Seit 13 Jahren steht er mit der Laientheatergruppe „Lampenfieber“ auf der Bühne. Über das Gefühl, wenn der Vorhang fällt und die neue Premiere.

Manchmal braucht es einen kleinen Umweg, bis man seine wahre Bestimmung im Leben findet. Im Fall von Georg Pape bestand der „Umweg“ zunächst aus seiner Leidenschaft, dem Fotografieren. Im Marsberger Ortsteil Padberg hat er jedes Jahr das Stück der Laientheatergruppe „Lampenfieber“, bei dem sein Sohn in den Aufführungen der ersten Jahren mitgespielt hat, hinter der Kamera begleitet. Als sich dieser aus dem Padberger Rampenlicht zurückgezogen hat, war dem 66-Jährigen klar, dass es für ihn vor der Kamera und nicht dahinter weitergeht. Seit inzwischen 13 Jahren schlüpft er in kleine und große Rollen und blickt auf eine ganze Achterbahnfahrt voller Gefühle zurück.

Am Diemelsee gelernt

„Bei jedem Stück schlüpft man in eine andere Rolle und muss sich komplett neu auf etwas einlassen. Mir wurde jedes Mal klarer, dass man gemeinsam mit seiner Figur, die man spielt und verkörpert, wächst“, erzählt Georg Pape. Zu Beginn seiner Bühnenkarriere hat er sich zunächst an kleinere Rollen gewagt, inzwischen sei auch eine der Hauptrollen kein Problem mehr für ihn. „Man hat vieles aus dem Alltag im Kopf, was das Lernen der Texte natürlich nicht vereinfacht. Früher habe ich mich einfach an den Diemelsee gelegt, die Sonne genossen und meinen Part verinnerlicht“, erinnert er sich schmunzelnd zurück.

Seit 2005 wird in Padberg jedes Jahr ein Theaterstück aufgeführt. Kurz vor der Premiere der Aufführung 2023 freuen sich alle Darsteller der Laientheatergruppe "Lampenfieber" besonders. Foto: Jan Weber / WP

Bei Wörtern wie „Karriere“ oder „Hauptrolle“ wird in Padberg gegrinst, denn als Laientheatergruppe sehen die Beteiligten ihre Auftritte und die Proben als ihr Hobby an. Es müsse nicht immer alles perfekt laufen und Improvisationen würden genauso wie Versprecher oder Lachanfälle dazugehören. „Meine Perspektive hat sich durch den Wechsel vor die Kamera noch mal komplett geändert. Das Kostüm ist wie eine zweite Haut, die man ganz anders wahrnimmt und bewegt, sobald der Text sicher sitzt“, so Georg Pape weiter. Das diesjährige Stück steht längst fest und feiert am Wochenende seine Premiere. Neben dem 66-Jährigen stehen elf weitere engagierte Akteure auf der Bühne in der Padberger Schützenhalle.

Zwischen Nervosität und Erleichterung

Der Name „Lampenfieber“ trifft die Gefühlslage bei einigen Darstellern Jahr für Jahr aufs Neue. Besonders bei Beate Becker strömen die Gedanken vor der ersten Aufführung intensiv durch den Kopf: „Das Lampenfieber werde ich einfach nicht los, da hilft auch die jahrelange Erfahrung nicht weiter. Erst wenn das Publikum mit uns lacht oder applaudiert, dann wissen wir, dass wir etwas Gutes auf die Beine gestellt haben und dann beruhigen sich die Nerven.“ Die zwölf Schauspieler haben sich in den vergangenen Wochen nicht nur auf ihre Texte konzentriert, sondern auch fleißig an ihren Kostümen gebastelt und genäht sowie das Bühnenbild in Eigenarbeit aufgebaut.

Ab Samstag, 14. Oktober, wird das Stück vier Mal aufgeführt. Die bereits ausverkauften Vorstellungen beinhalten drei Akte, die inklusive Pausen ein zweistündiges Programm bieten. In diesem Jahr verwandelt sich die Padberger Schützenhalle in ein Kloster, in dem nicht ganz so natürliche Dinge vor sich gehen. Korrupte Verantwortliche haben ganz andere Pläne mit dem Gotteshaus und seinen Bewohnern. Ein uralter Bewohner und Verteidiger des Gebäudes hat ein großes Veto einzulegen und stört, wo er kann.

