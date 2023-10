Theatergruppe Lampenfieber feiert Erfolg mit Klosterkomödie

Theater in Padberg: Die Kräuterfrau erzählt den drei Nonnen (v. l. n. r.): Schwester Pankratia, Gottfrieda und Appolonia) und dem Pastor vom ehemaligen Franziskanermönch Heribert.

Padberg. Die Schauspieler aus Padberg sorgten für viele Lacher mit ihrem Stück “Heribert, der Klosterfraunarzissengeist”. Wie der Geist den Nonnen half.

Vor einem ausverkauften Haus präsentierte die Theatergruppe „Lampenfieber“ in der Schützenhalle Padberg die Premiere des Stückes „Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“. Die Komödie in drei Akten stammt aus der Feder von Beate Irmisch.

2005 zur 975-Jahr-Feier gab es erstmalig ein Theaterstück mit einem historischen Thema in Padberg. Seitdem wurde Jahr für Jahr, mit Ausnahme der Corona-Pause, ein Theaterstück auf die Beine gestellt und hat für viele bereits einen festen Platz im Jahresterminkalender. Den Zuschauern wurde auch in diesem Jahr eine gelungene Inszenierung geboten, die mit vielen Lachern, Zwischenapplaus und kräftigem Beifall am Ende belohnt wurde. Für das tolle Bühnenbild zeichnet sich Reinhard Götte verantwortlich, selbst einer der Schauspielenden.

Abenteuerliche Geschichten

Die Komödie spielt im Kloster Abendrot, das von drei resoluten Nonnen bewohnt und einfallsreich am Leben gehalten wird. Schwester Gottfrieda (Sonja Mörs) ist die eher stille und behutsame Oberin des Klosters. Die Gemeindeschwester Pankrazia (Karoline Götte) kommt dagegen sehr laut und aufbrausend daher. Das gleiche gilt für Schwester Appolonia (Beate Becker), ihres Zeichens Brennmeisterin der heimlichen Schnapsbrennerei und darüber hinaus sehr schwerhörig. Das führt zu reichlich Action auf der Bühne.

Pastor Moritz (Reinhard Götte) zittert vor der resoluten Heilkünstlerin Schwester Pankrazia, die seine Bandscheibenbeschwerden lindern soll, ist den Damen mit seiner gutmütigen Art aber sehr wohl gesonnen. Die alte Kräuterfrau Babette Fenchel, hervorragend gespielt von Elvira Werneke, erzählt den Nonnen mutmaßlich abenteuerliche Geschichten: Sollte das Kloster einmal in Gefahr sein, würde Heribert, der ehemalige Franziskanermönch, als Geist zurückkehren und zu Hilfe eilen, um die Tyrannen in die Flucht zu schlagen.

Klostergeist rettet Nonnen vor Immobilienhaien

Prompt droht Unheil: Der Domkapitular Hansemann (Georg Pape) erscheint mit zwei zahlungskräftigen Herrschaften, die das Kloster kaufen möchten. Die elegante Gräfin Elvira Suppenhahn (Elvira Dietz) und ihr junger Assistent Bruno Schnappes (Sebastian Becker) geben vor, aus dem Kloster ein Waisenhaus machen zu wollen. Dem Bistum war das Kloster schon länger ein Dorn im Auge, da sie den heimlichen Einkünften aus der Schnapsbrennerei auf die Schliche gekommen sind.

Der Bürgermeister, dargestellt von Matthias Wistuba, spielt hierbei eine unrühmliche Rolle und der Domkapitular lässt sich leicht täuschen. Die Schwestern wollen sich jedoch keinesfalls „zu den barmherzigen Schwestern im Kloster Bredelar“ abschieben lassen. Es kommt zu einiger Aufregung und Turbulenzen. Zum Glück ist die Zukunft des Klosters gesichert. Das gelingt mit Hilfe von Heribert, dem Klostergeist (Stefan Mönig), den nur die „Guten“ sehen können und die „Bösen“ nur hören können. Das sorgt natürlich für maximale Verwirrung, Verwunderung und Zweifel am Verstand der Betroffenen. Ferner gibt es noch das „Mädchen für alles“ im Kloster, Karlchen Krötz (Nils Becker), der neben dem Geist auch in Mönchskutte unterwegs ist.

Vor ausverkauftem Haus

Die Rollen erscheinen dem Publikum sehr passend besetzt, alle Akteure spielen mit viel Freude, die sich auf das Publikum überträgt. Neben den beiden Vorstellungen am vergangenen Wochenende gibt es noch zwei weitere Vorstellungen am kommenden Wochenende, die ebenfalls bereits ausverkauft sind.

