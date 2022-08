Ticketverlosung: Fanta 4 eröffnen das Willingen Open-Air

Willingen. Zum ersten Mal findet das Willingen Open Air statt. Mit dabei sind Sarah Connor, Max Giesinger und die Fantastischen Vier. Wir verlosen Tickets.

Am 5. und 6. August 2021 findet das Willingen Open Air am Fuße des Ettelsberges zum ersten Mal statt. Nach zwei Corona bedingten Absagen freut man sich im Upland nun auf die Premiere. Mit dabei sich hochkarätige Künstler, denn neben Sarah Connor und Max Giesinger können sich die Fans in Willingen zum Auftakt am Freitag auf die „Die Fantastischen Vier“ freuen.

Smudo, Thomas D, Michi Beck & And.Ypsilon sind seit 1989 die Pioniere des deutschsprachigen HipHop. Die Band besteht seit über 30 Jahren und wollte dies bereits 2020 mit einer großen Jubiläumstour unter dem Motto „Für immer 30 Jahre“ feiern. Das wird in diesem Jahr nun nachgeholt. Nach dem Auftakt vor wenigen Tagen in Hamburg machen Die Fantastischen Vier auch in Willingen Station. Zum Auftakt der Premiere des großen Willingen Open Air stehen sie am Freitag, 5. August, auf der Bühne und präsentieren die Hits aus drei Jahrzehnten ihrer riesigen Fangemeinde. Songs wie „Die da“, „MfG“, „Sie ist weg“ bis „Einfach sein“ kann jeder mitsingen und sind große Meilensteine einer außergewöhnlichen Karriere. Los geht es gegen 19 Uhr mit einem Opening-Set mit DJ Thomilla. Einlass ist ab 17 Uhr.

Sarah Connor und Max Giesinger in Willingen

Einen Tag später, am Samstag, 6. August 2022 geht es mit einer der erfolgreichsten Popsängerin Deutschlands weiter: Sarah Connor kommt im Rahmen des zweiten Teils ihrer Herz Kraft WerkeTour nach Willingen. Unterstützung gibt es von Max Giesinger, der in den letzten Jahren absolut durchgestartet ist und nicht mehr aus dem Radio und Fernsehen weg zu denken ist. Mitten in der Pandemie hatte Max Giesinger sein aktuelles Album „Vier“ veröffentlicht. Nun warten die Fans sehnlichst auf die Live-Performance. Im Rahmen seiner Sommertour legt der Songwriter und Sänger einen Stopp im Upland ein.

Sarah Connor ist zweifelsfrei seit Jahren einer der größten und bekanntesten deutschen Sängerinnen. Ihr zweites deutschsprachiges Album „Herz Kraft Wereke“, das sie 2019 veröffentlicht hatte, knüpfte nahtlos an die Erfolge ihres mit fünffach Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“ an. Ihre letzte Tournee vor der Corona-Pause – Teil eins der Herz Kraft Werke-Tour – war nahezu ausverkauft.

Tickets für das Fanta 4 Konzert zu gewinnen

Die Künstler freuen sich vor ihren Fans auf der Bühne am Sauerland Stern Hotel aufzutreten und Teil des ersten Willingen Open Airs sein zu dürfen. Einlass ist am 6. August ab 16 Uhr, gegen 19 Uhr beginnt das Konzert. Tickets gibt es noch für beide Tage unter www.willingen-openair.de, www.ticketheimat.de oder www.eventim.de. Veranstalter sind Goldrush Festival GmbH und a.s.s. concerts & promotion GmbH.

Wir verlosen 2x2 Karten für das Konzert von Fanta 4 am Freitag. Interessierte können sich bis Mittwoch um 18 Uhr unter brilon@westfalenpost.de mit dem Betreff „Fanta 4“ melden. Name, Adresse und Telefonnummer müssen in der E-Mail angegeben werden, ansonsten wird man beim Gewinnspiel nicht berücksichtigt.

