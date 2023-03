Tierheim Brilon: Ängstliche Katze Tali braucht Zuwendung

Brilon. Die Fundkatze Tali ist nicht an Menschen gewöhnt. Sie ist scheu. Es wird für Tali ein Zuhause gesucht, in dem sie alle Zeit der Welt bekommt.

Tali kam als Fundkatze in das Tierheim Brilon. Bisher hat sie Menschen nur an einer Futterstelle kennengelernt. Sie ist eine sehr zurückhaltende und scheue Katze, die bisher nur wenig gute Erfahrungen gemacht hat. Sie ist sehr in sich gekehrt und introvertiert, aber im Herzen ganz lieb.

Vor Menschen hat sie zu Beginn noch sehr viel Angst und braucht einige Zeit, um Vertrauen zu fassen. Ist sie aber mit jemandem vertraut, genießt sie auch Streicheleinheiten und schnurrt. Mit anderen Katzen ist Tali verträglich. Sie ist eine Katze, die sich eher unterordnet. Es wird für Tali ein Zuhause gesucht, in dem sie alle Zeit der Welt bekommt, um sich einzugewöhnen. Dort sollte kein großer Trubel herrschen, sondern es sollte eher ruhig zu gehen. Andere Katzen dürfen gerne vorhanden sein. Die Möglichkeit auf Freigang ist wünschenswert.

Eckdaten von Tali

Geboren: ca. 2021

Geschlecht: weiblich/kastriert

Rasse: Europäisch Kurzhaar

Farbe: getigert mit weiß

Verträglichkeit: Ja

Freigang: Nicht zwingend, aber wünschenswert

Gesundheitliche Besonderheiten: Keine

Kontaktdaten des Tierheims Brilon: Tel.: 02961 18 78 oder per E-Mail: info@tierheim-brilon.de

