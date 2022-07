Tierheim Brilon: Diva wünscht sich viele Streicheleinheiten

Brilon. Diva kam als Fundkatze in das Briloner Tierheim. Die selbstbewusste Katze leidet aber unter einer Krankheit. Was Interessenten wissen müssen.

Diva kam als Fundkatze ins Tierheim Brilon. Sie ist eine sehr aktive und neugierige Katze, die es liebt zu jagen und zu spielen. Sie genießt gemeinsame Spieleinheiten, kann sich aber auch sehr gut selber beschäftigen.

Als sie ins Tierheim kam war sie eine sehr ängstliche und scheue Katze, die Menschen gemieden und angefaucht hat. Mittlerweile ist sie aber das Gegenteil. Mit sehr viel Ruhe und Zeit ist sie zu einer selbstbewussten Katze geworden, die die Menschennähe sehr schätzt und für ihr Leben gerne schmust.

Katze Diva aus dem Briloner Tierheim schmust für ihr Leben gerne. Foto: Tierheim Brilon

Diva hat eine Infektion

Diva trägt leider das Feline Coronavirus (nicht Covid-19) in sich. Das Virus ist weit verbreitet und die Infektion ist eher harmlos – meist äußert sie sich wenn überhaupt mit Durchfall oder Fieber. Die Blutwerte lassen nicht darauf schließen, dass eine Mutation des Coronavirus zum FIP-Virus stattgefunden hat.

Aufgrund ihrer Erkrankung darf Diva ausschließlich alleine oder mit Artgenossen, die ebenfalls von dieser Krankheit betroffen sind, zusammen gehalten werden. Generell findet sie andere Katzen sehr interessant.

Diva wünscht sich viel Zuneigung

Das Tierheim-Team sucht für Diva ein Zuhause, in dem sie viel Kontakt zu Menschen hat. Sie wünscht sich viel Zuneigung und Schmuseeinheiten. Zudem sollten gemeinsame Spielsequenzen an der Tagesordnung stehen. Im besten Fall hat sie die Möglichkeit auf gesicherten Freigang in Form eines gesicherten Balkons oder Ähnlichem.

