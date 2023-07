Tierheim Brilon: „Prinzessin Leia“ hat Schlimmes erlebt

Brilon. Sie ist eine kleine Diva, aber sie hat auch Schlimmes mitgemacht. Das Tierheim Brilon sucht einen Platz für Katzendame „Prinzessin Leia“.

„Prinzessin Leia“ ist eine ältere norwegische Waldkatzendame. Als sie ins Briloner Tierheim kam, war sie herrenlos und in einem desolaten Zustand. Sie hatte am ganzen Körper zahlreiche Verletzungen, die ihr teilweise durch Menschen zugefügt wurden. Es ist unvorstellbar, was sie in ihrer Zeit draußen durchlebt haben muss. Das Ganze hat auch leider seine Spuren hinterlassen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Sie braucht Zuneigung

„Prinzessin Leia“ ist eine sehr liebevolle und zuneigungsbedürftige Katze, doch leider scheinen bestimmte Bewegungen in ihr Angst auszulösen. So kann es sein, dass sie mitten in einer Kuscheleinheit anfängt zu fauchen, um so ihre Individualdistanz zu wahren. Für sie ist es sehr wichtig, dass ihr die Menschen mit Ruhe und Geduld begegnen und sie zu nichts zwingen.

Lesen Sie auch:Warum ein Österreicher im Deutschen Haus in Marsberg kocht

Passend zu ihrem Namen wünscht sie sich ein Plätzchen als Einzelprinzessin - andere Katzen mag sie nicht. Aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen wird Leia ausschließlich in die Wohnungshaltung vermittelt, sodass sie nie wieder ähnliche Erfahrungen machen muss. Kontaktdaten des Tierheim Brilon, 02961/1878 oder per E-Mail: info@tierheim-brilon.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon