Tierschutzverein Marsberg sucht Zuhause für Schäferhund Kai

Marsberg. Er hat schon viel erlebt. Jetzt sucht der junge Schäferhundrüde Kai ein Für-immer-Zuhause. Er ist sehr kinderlieb und familienfreundlich.

Das ist Schäferhund Kai. Er ist ein freundlicher Rüde, der endlich ankommen will. Ankommen in einer Familie, die er nicht mehr verlassen muss. Nachdem sein Züchter ihn verkauft hatte, wechselte er zweimal sein Zuhause. Aber das war nicht seine Schuld, es waren jeweils die familiären Verhältnisse. So blieb Kai auf der Strecke, wurde vom Tierschutz in Düsseldorf abgeholt und in einer Pension untergebracht.

Der Rüde ist erst 14 Monate alt, sehr groß, freundlich zu anderen Hunden, mit denen er in einer Gemeinschaft in der Tierpension lebt. Kai ist kein Hund für den Sport, aber ein Hund für eine Familie, die ihn beschäftigt und ihm auch viel Bewegung gibt. Er liebt Kinder, weil er bisher immer mit Kindern zusammenlebte. Anfragen an: Tierschutzverein Marsberg e.V. Tel. 0151 191 117 17.

