Tipp: Tolle Touren zum Stadtradeln in Brilon

Zwischen dem 11. und 31. August findet das Stadtradeln in Brilon statt. Vereine und Organisationen planen besondere Fahrten für die Teilnehmer.

Brilon. Das Stadtradeln rückt auch in Brilon näher. Voller Vorfreude laufen die Planungen dieser Aktion, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gemeinschaftlich stärken und dazu ermutigen soll, die tolle Natur in der Stadt Brilon zu nutzen und den Spaß am Radfahren zu entdecken oder zu fördern.

Aufgrund der aktiven Bereitschaft vieler sich zur Verfügung stellender Organisatoren gibt es schon eine Vielzahl spannender Touren, auf die sich die Teilnehmer an den 21 Stadtradeln-Tagen freuen können:

Auf www.stadtradeln.de/brilon gibt es eine Gesamtübersicht aller geplanten Touren mit allen Organisatoren und Eckdaten. Hier nur ein kleiner Ausschnitt über die Touren:

Als „Auftakttour“ wird der Briloner Heimatbund Semper Idem mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch am Samstag, 12. August, um 14 Uhr am Museum Haus Hövener starten. Diese Tour steht unter dem Motto „radeln - raten - rasten“, bei der eine Radtour mit Bilderrätseln geplant ist. Diese Tour wird ein Familienerlebnis, das vor allem für Kinderfahrradanhänger geeignet ist, und beinhaltet ein gemeinsames Picknick im Grünen.

Touren in andere Städte sind dabei

Programmübersicht Stadtradeln 2023 Foto: Stadt Brilon, Öffentlichkeitsarbeit

Des Weiteren hat der Heimatbund Semper Idem eine Radtour zu den Hansestädten Rüthen und Soest organisiert. Die 46 Kilometer lange Tour startet am 13. August um 9 Uhr am Museum Haus Hövener und endet um ca. 17 Uhr mit der Rückfahrt mit dem Fahrradbus.

Eine spannende Tour wird von den E-Bike-Ridern Altenbüren am 19. August angeboten. Diese Tour dauert ca. vier Stunden und führt nach Winterberg (Ruhrtal – Negertal) mit dem E-Mountainbike. Die als mittelschwer klassifizierbare Tour startet um 15 Uhr an der Altenbürener Kirche und umfasst eine Distanz von rund 60 Kilometern.

Am 27. August 2023 können alle Briloner die Gelegenheit nutzen, eine Tour nach Altenbüren zum Familientag zum 100. Geburtstag des Sportvereins TuS Elmerborg zu unternehmen. Die Besonderheit wird darin liegen, dass es an diesem Tag drei unterschiedliche Touren mit einem gemeinsamen Zielort geben wird. Zum einen organisiert der Ski-Club Brilon eine Tour, die um 11 Uhr am Kump vor dem Rathaus beginnt und als einfache bis mittelschwere 34 Kilometer lange MTB-Tour einzustufen ist. Zum anderen gibt es die Möglichkeit – organisiert vom Heimatbund Semper Idem –, an einer Drahteseltour ab 10 Uhr am Museum über Scharfenberg, Rixen und Esshoff oder an einer Eselwanderung nach Altenbüren mit Start an der Eselschule um 12 Uhr teilzunehmen. Vor Ort wird ein Rahmenprogramm mit Food Trucks, Hüpfburgen, Reparaturworkshops und mehr geboten.

Zum Feierabend nach Willingen

Die „Alten Herren“ Brilon möchten voraussichtlich am Mittwoch, 16. und 23. August, jeweils eine gemütliche Feierabendrunde für Interessierte organisieren. Ein weiterer Tourenvorschlag wird vom BV 23 Alme mit einer leichten E-Bike-Tour nach Willingen gemacht. Diese Tour soll am Samstag, 19. August, um 12 Uhr an der Gemeindehalle Alme starten und umfasst eine Fahrdistanz von ca. 55 Kilometern.

Die Radsportgruppe Scharfenberg organisiert eine Feierabendrunde (mittelschwer, 30-35 km). Diese wird am Donnerstag, 24. August, ab 17.30 Uhr an der Scharfenberger Turnhalle starten.

Die Gesamtübersicht aller geplanten Touren mit allen Organisatoren und allen dazugehörigen Eckdaten ist unter www.stadtradeln.de/brilon zu finden. Am Ende der Aktion wird es eine Siegerehrung geben (bestes Team und Einzelperson).

