Tödlicher Verkehrsunfall bei Marsberg: Mann fährt gegen Baum

Marsberg. Ein Mann (21) aus Soest stirbt bei einem Unfall bei Marsberg. Sein Wagen prallt auf einer Landstraße gegen einen Baum. Nun ermittelt die Polizei.

Schrecklicher Unfall auf einer Landstraße beiMarsberg im Hochsauerland. Ein junger Mann aus Soest stirbt bei einem Unfall auf der L 817. Die Rettungskräfte können nichts mehr für ihn tun. Wie es zu dem tödlichen Verkehrsunfall kam, ist noch unklar.

Lesen Sie auch: Sauerländer Airbus-Experte sagte Zukunft der Luftfahrt voraus

Laut Angaben der Polizei war der 21 Jahre alte Mann am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der Landstraße 817 von der Autobahnanschlussstelle Lichtenau in Richtung Meerhof unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Soester von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Tödlicher Verkehrsunfall bei Marsberg: Ermittlungen laufen

Der Autofahrer wurde tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Lesen Sie auch: Beim Blackout wird die Polizeiwache ein Nebenstandort der Justiz

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Ob möglicherweise Glatteis in Frage kommt, ist noch unklar. Am Montag hatte es verbreitet Glatteis gegeben. Dabei kam es – allerdings vor allem morgens und am Vormittag - zu vielen Unfällen im Hochsauerlandkreis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon