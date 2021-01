Tourismus-Ansturm: Stadt Olsberg sperrt Skigebiet Sternrodt

Olsberg hat am Sonntag die Zufahrt zum Wintersportgebiet Sternrodt in Bruchhausen gesperrt. Der Touristenansturm nahm überhand.

Olsberg. Das Wintersportgebiet Sternrodt in Olsberg-Bruchhausen ist nicht mehr erreichbar: Die Stadt Olsberg hat am Sonntag, 3. Januar, die Zufahrtsstraße „Am Medebach“ gesperrt.

Unfälle und Verletzte

Die Maßnahme dient der Sicherheit von Gästen und Einheimischen nach einem übermäßigen Besucherzustrom im Ort sowie im Skigebiet, der bereits zu Unfällen und Verletzten geführt hat, schreibt die Stadt Olsberg am Sonntagmittag. Die Einhaltung der Coronaschutzverordnung wird vor Ort kontrolliert.

Winterberg abgeriegelt

Die Stadt Olsberg appelliert: Bleiben Sie zuhause – schützen Sie andere und sich selbst!

Eine Möglichkeit, weshalb umliegende Wintersportgebiete wie in Olsberg und Brilon jetzt stark zunehmende Besucherströme erhalten ist, dass Winterberg die Stadt komplett abgeriegelt hat und seit Sonntagmittag keine Tagestouristen mehr durchlässt.