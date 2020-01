Tourismus – Deshalb glauben Brilon und Olsberg an Wachstum

„Der Natur so nah!“ Unter diesem Motto setzt der Tourismus in Brilon und Olsberg auch in Zukunft auf Wandern, Radfahren und Gesundheit und besonders auch auf die Kneipp‘sche Lehre. Das wurde bei der Vorstellung des Ferienmagazins im Aqua Olsberg deutlich. Außerdem zogen die Geschäftsführer der Brilon Olsberg Tourismus GmbH, Rüdiger Strenger und seine Olsberger Kollegin Elisabeth Nieder, die familiär bedingt, von Verena Kevekordes wieder die Geschäftsführung übernommen hat, eine positive Bilanz des Jahres 2019.

Großer Wirtschaftsfaktor Wandern und Radfahren

Bedeutender Wirtschaftsfaktor sei nach wie vor Wandern und Radfahren. Die Qualitätswege Wanderbares Deutschland, der Briloner Kammweg und der Olsberger Kneippweg seien populär. Ohnehin sei die Nachfrage nach Wander- und Radwanderangeboten gestiegen.

Info Seelenorte Almequellen - Geburt und Wachstum (Brilon-Alme) Landschaftstherapeutischer Weg – Achtsamkeit (Brilon) Ginsterkopf - Enge und Weite (Brilon-Wald / Olsberg-Elleringhausen) Schmalahsee - Ins Fließen kommen (Brilon-Wald) Friedenskapelle - Danke fürs Leben (Olsberg-Elleringhausen) Borberg - Trauer und Erlösung (Brilon-Petersborn / Olsberg-Elleringhausen) Eisenberg - Angst und Vertrauen (Olsberg) Informationen: info@olsberg-touristik.de; bwt@brilon.de und www.tourismus-brilon-olsberg.de

Was kaum einer vermutet habe, so die Gesundheitsmanagerin der Tourismus Brilon-Olsberg, sei eingetreten: Das Projekt Sauerland-Seelenorte habe sich etabliert, da Menschen Orte der Ruhe und Einkehr suchen. Christina Bödefeld: „Da ist eine Marktlücke geschlossen“.

„Der Natur so nah!“ Unter diesem Motto setzt der Tourismus in Brilon und Olsberg auch in Zukunft auf Wandern, Radfahren und Gesundheit und besonders auch auf die Kneipp‘sche Lehre. Foto: Joachim Aue

So sehen die Übernachtungszahlen aus

Laut Prognose gab es 320.000 Übernachtungen in den Städten. Obwohl die Jugendherberge Brilon renoviert werde und geschlossen ist, seien die Übernachtungen in Brilon um 4,5 Prozent gestiegen. Nicht so gut sieht es in Olsberg aus, das ein Minus von 9,9 Prozent zu verzeichnen habe, was auf die Schließung der Klinik am Stein zurückzuführen sei. Allerdings seien bei diesem Zahlenwerk nur Betriebe ab 10 Betten erfasst. Unter Einbeziehung aller Betriebe wird von 450 000 Übernachtungen ausgegangen.





Rüdiger Strenger bestätigte, dass sich sowohl in Brilon als auch in Olsberg die Zahl der Ferienwohnungen gestiegen ist. Dem dürfte auch das neue große Netzwerk im gesundheitstouristischen Bereich entgegenkommen, das im letzten Jahr ins Leben gerufen worden ist und von Christina Bödefeld vorgestellt wurde. Danach sind in Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Verein Brilon-Olsberg zwischen Mai und Oktober 2020 für Gäste und Einheimischen, ca. 60 Einzelveranstaltungen mit Landschafts- und Wanderführern sowie auch Therapeuten im Angebot.

Trail-Ground wird aufgepeppt

Abschließend teilte Strenger mit, dass mit Leadermitteln der Trail-Ground noch attraktiver gestaltet und das Thema Wald und Gesundheit weiterentwickelt wird. Und, dass sich ganz Brilon auf die Hansetage vom 4. bis 7. Juni freut. Olsberg feiert gut 14 Tage vorher, am 16. und 17. Mai, die 125-jährige Kneippgeschichte mit Einweihung des Kneipp-Erlebnisparks und Kneipp-Wanderwoche (18. bis 22. Mai).