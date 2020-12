Winterberg: Touristen-Chaos hält an - Polizei reagiert

Winterberg Chaos in Winterberg im Corona-Lockdown: Auch am Montag gibt es wieder ein hohes Touristenaufkommen. Wie Polizei und Stadt reagieren.

Nachweihnachtliches Chaos in Winterberg: Tausende Tagestouristen pilgerten am Sonntag ins Hochsauerland, um im Schnee zu wandern oder Schlitten zu fahren. Die Skilifte und die Gastronomie sind aufgrund der Corona-Pandemie gesperrt. Auf den Straßen kam es bei starkem Schneefall, Glätte und Sturm zu kilometerlangen Staus, LKW standen quer, Parkplatz-Sperren oder Rettungsgassen-Regeln wurden missachtet. Die Polizei äußert sich.

Drifter-Szene wieder aktiv in Winterberg

Zwischen 10 und 22 Uhr zählte die Polizei insgesamt zwölf Unfälle mit Sachschaden. Zu schweren Unfälle mit verletzten Personen sei es nicht gekommen, so Polizeisprecher Sebastian Held zur WP. Die Polizei passe die Präsenz vor Ort dem Einsatzgeschehen an. "Es muss immer gewährleistet sein, dass das Einsatzaufkommen abgearbeitet werden kann."

Und die Einsatzlage der Polizei wurde auch an diesem Schneechaos-Wochenende nicht nur durch Unfälle bestimmt. Es kam für Polizei erneut zu Einsätze im Zusammenhang mit der Drifter-Szene. "Wir hatten am Sonntag zwölf Hinweise, in zwei Fällen haben wir Personen angetroffen und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geschrieben", sagt Held. Die Drifter waren unter anderem mit ihren Autos in den Bereichen Neue Mitte und Langen Wiese unterwegs. Dass die Drift-Szene in Winterberg unterwegs sei, sei besonders seit diesem Winter auffällig geworden. "Es ist aber ein generelles Phänomen", so Polizeisprecher Held.

Auch am Montag kommen viele Tagestouristen

Auch am Montag (28. Dezember) kommen wieder etliche Tagestouristen nach Winterberg. Bereits seit dem Vormittag sind zum Beispiel an den Bereichen rund um die Schanze und am Ruhrquellenlift wieder sehr viele Menschen unterwegs, zum Teil bilden sich wieder regelrechte Menschenansammlungen. "Fahrten nach Winterberg sind grundsätzlich erlaubt", sagt Held. Das gelte auch im Corona-Lockdown. "Es kann sich aber Jeder fragen, ob es zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll ist, das zu tun."

Die Stadt Winterberg berät am Montag mit weiteren zuständigen Behörden, wie sie die Situation für die kommenden Wochen entschärfen kann. Das Ergebnis dieser Beratungen steht am Montagmittag noch aus. Die Stadt appelliert aber an Tagestouristen, derzeit nicht ins Sauerland zu fahren.