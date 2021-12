Tränen in den Augen – Olsberger Öfen helfen jetzt im Ahrtal

Olsberg/Heimersheim. Insgesamt 26 Kaminöfen spendet die Olsberg GmbH fürs Ahrtal. „Wir wollten schnell und unkompliziert helfen“, sagt Geschäftsführer Stefan Osebold.

Wo sie sonst wohlige Wärme bieten, sollen sie momentan vor allem eines: trocknen. Insgesamt 26 Kaminöfen hat die Olsberg GmbH in den letzten Wochen ins Ahrtal gespendet, die meisten davon sind bereits installiert. Viele Fotos zeugen davon, dass Wärme einzieht, wo vor knapp einem halben Jahr die Flut wütete. Es sind Bilder von Rohbauten, die noch Anfang Juni das eingerichtete Eigenheim so vieler Menschen waren. „Wir wollten schnell und unkompliziert helfen“, sagt Stefan Osebold, Geschäftsführer der Olsberg GmbH.

Die Idee, Öfen zu spenden, hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftseinheit Wärmetechnik. Vertriebs-Gebietsleiter in Rheinland-Pfalz und somit im Hochwassergebiet ist Uwe Müller. Als er ins ihm so bekannte Ahrtal kam, war er schockiert. Zerstörte Häuser, Straßen, Brücken, alle Infrastruktur war weg, vom Kanal bis zu Strom und Heizung. „Hier müssen wir was tun“, ging es Uwe Müller sofort durch den Kopf. In mehreren Lieferungen wurden die Kaminöfen in verschiedene Orte des Ahrtals gebracht.

Unfassbare und teils kaum auszuhaltende Geschichten

Die lokalen Fachhändler schlossen die Öfen an – ebenso wie Uwe Müller selbst, der in seiner Freizeit an drei Wochenenden ins Ahrtal fuhr. Er hörte unfassbare und teils kaum auszuhaltende Geschichten. Von Menschen, die ihre Angehörigen ertrinken sahen und nicht helfen konnten. Von Opa und Enkelin, die in den Keller gingen, um noch einige Wertsachen zu holen, und nicht zurückkehrten. Oder von Aslan, dessen Haus komplett überflutet wurde, ebenso wie das Auto, das seine Tochter just an jenem Tag zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen sollte. „Er hatte keine Versicherung für Flutschäden und auch das Auto war noch nicht angemeldet. Mit seiner Familie wohnt er in einer Notunterkunft und baut sein Haus wieder auf. Wieder von vorne, nachdem er schon zwei Kriege überstanden hat. Er zeigte sich sehr dankbar für den Ofen und hatte Tränen in den Augen, als er von den vielen Helfern erzählte.“

Dramatische Berichte der Betroffenen

Es waren viele Studenten und Freiwillige aus ganz Deutschland, aber auch örtliche Nichtbetroffene, die sofort mit anpackten. So wie die Hotel-Besitzerin, die Flutopfer bei sich unentgeltlich wohnen ließ und Uwe Müller das Abendessen für die Hälfte des offiziellen Preises servierte. Oder Fachhändler Andy Wershofen, dessen Studio und Ausstellung mit Kamin-Öfen komplett zerstört wurde. „Er hat eine Heizungs-Sanitär-Firma mit 22 Mitarbeitern. Ab dem ersten Tag hat seine Frau für alle Helfer freies Frühstück und Getränke gereicht, und das von morgens früh um 5 Uhr bis spät in die Nacht hinein. Sie organisierte Essen von umliegenden Restaurants und Nichtbetroffenen, die sie vor der Tür mit ihren betagten Eltern an Helfer verteilte. Andy organisierte mit seinen Leuten eine Art Notversorgung mit Wasser und stellte seine Mitarbeiter frei.“

Die Organisation Heizungsbauer aus Leidenschaft habe außerdem direkt neben Wershofen einen Platz mit Containern, Wohnwagen und Bretterbuden eingerichtet, wo ständig mindestens 100 freiwillige Heizungs- und Sanitärinstallateure wohnen. Unter anderem werden hier Spenden aus ganz Deutschland angeliefert. Heizungen, Rohre, Heizkörper und vieles mehr, unterstützt von großen Firmen und Baumärkten.

Holz-Kaminöfen Die Olsberg GmbH hat drei Sparten: für die Industrie fertigt sie in der Gusstechnik kundenindividuelle Feinguss-Teile, in der Feinblechtechnik haargenau geschnittene Feinbleche. Drittes Standbein ist die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien. Im Bereich der raumluftunabhängigen Kaminöfen ist das Unternehmen Weltmarktführer. 270 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen an den Standorten Olsberg, Brilon und Königshütte/Harz, davon 210 in Olsberg. Der Umsatz liegt bei ca. 60 Mio. Euro im Jahr. Ins Ahrtal wurden ausschließlich Holz-Kaminöfen gespendet. Das in den Flutgebieten angeschwemmte Treibholz kann nicht verbrannt werden, da es durch Mineralöle und andere Chemikalien verunreinigt ist.

„Uwe Müller war sichtlich geschockt von der Zerstörung und gleichzeitig beeindruckt von der Hilfe im Ahrtal. Uns war klar, hier müssen wir ganz schnell handeln“, sagt Stefan Osebold. Noch sechs Kaminöfen warten derzeit im Baustofflager in Heimersheim auf ihren Einbau.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon