Tragisch: Tödlicher Autounfall in Hallenberg-Liesen

Hallenberg Ein 59-jähriger Autofahrer aus Hallenberg stirbt nach medizinischem Notfall. Herbeigerufene Rettungskräfte können dem Mann nicht mehr helfen

Am vergangenen Dienstagnachmittag (30. Februar) ereignete sich, laut Polizei, gegen 15.50 Uhr in Hallenberg-Liesen ein schwerwiegender Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Mann aus Hallenberg ums Leben kam. Der Fahrer befuhr die Landstraße 617 von der Bundesstraße in Richtung Hallenberg, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und kam in einem Vorgarten zum Stehen.

Trotz des raschen Einsatzes von Rettungskräften verstarb der 59-Jährige noch an der Unfallstelle. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort, und das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit deutet alles darauf hin, dass ein medizinischer Notfall beim Autofahrer den tragischen Unfall verursacht hat.

