Tragödie bei Rösenbeck: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Brilon Ein Autofahrer hat bei einem Unfall auf der B7 sein Leben verloren. Der Beifahrer wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik geflogen werden

Ein Autofahrer ist am Sonntag, 17. Dezember, bei einem Unfall auf der B7 bei Rösenbeck ums Leben gekommen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Das teilt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung mit.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr gegen 14 Uhr kurz vor der „Rösenbecker Höhe“. Der Fahrer war in Richtung Brilon unterwegs, so die Feuerwehr, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto geriet ins Schleudern, überschlug sich und landete auf dem Dach im Graben.

Der Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert, der Fahrer blieb unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer und Feuerwehr versuchten, ihn zu befreien, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst. Die B7 war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zug stößt mit PKW zusammen

Dieser Zug ist mit einem PKW zusammengestoßen. Foto: Feuerwehr Brilon / WP

Am Tag zuvor war die Feuerwehr Brilon bereits zu einem anderen Unfall gerufen worden. Ein Zug war in Messinghausen mit einem PKW-Anhänger zusammengestoßen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

