Traumhafter Mai im Sauerland: Viel Sonne und bis zu 25 Grad

Hochsauerlandkreis/Brilon. Wer erinnert sich noch? 2018 hatten wir im Sauerland den wärmsten Mai seit 100 Jahren. Wie sieht’s zum Wochenende im Hochsauerland aus?

Ein Hoch gibt dem anderen die Klinke in die Hand. Nach einer kurzen etwas wolkigen und windigen Phase setzt sich auch im Altkreis Brilon die Sonne zum Wochenende wieder nahezu ungestört durch und die Temperaturen klettern am Sonntag auch in Hochlagen wieder über 20 Grad. In den Tälern sind sogar Sommertage von mehr als 25 Grad zu erwarten.

Das Wetter auf dem Berg

Mamertus, Pankratius, Servatius Bonifatius und Sophia. Dies sind die Namen der sogenannten Eisheiligen, in deren Zeitraum wir uns aktuell befinden. Rund um diese Tage dreht sich eine der bekanntesten Bauernregeln, die besagt, dass rund um die Monatsmitte im Mai nochmals deutliche Nachtfröste warten können, die für die ersten Blüten in der Natur sehr gefährlich sind.

Eine wirkliche Aussagekraft hat diese Regel nicht, denn grundsätzlich hält sich die Witterung nicht an den Kalender und so sind späte Kaltlufteinbrüche im frühen Frühjahr zwar immer möglich, sie erfolgen allerdings doch zufällig. Während in den letzten Jahren Nachtfröste Anfang Mai in der Regel waren, befinden wir uns in diesem Jahr in einem deutlich wärmeren Modus und so bleibt es auch in den kommenden Nächten frostfrei.

Tagsüber haben wir uns bis zum Freitag mit einer etwas kühleren Phase zu tun, so dass die Höchstwerte auf den Bergen bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist nur um 15 Grad liegen. Schon zum Samstag setzt sich mit viel Sonnenschein ein neues Hochdruckgebiet durch und auch die Temperaturen klettern wieder. Am Sonntag strahlend sonnig und selbst auf dem Kahlen Asten wieder über 20 Grad.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Am Mittwoch wurde in den Tälern entlang von Nuhne, Diemel und Orke verbreitet der erste Sommertag des Jahres registriert. Sowohl die Wetterstation an der Sekundarschule in Medebach wie auch an der Naturparkschule in Hallenberg und in Giershagen bei Marsberg registrierten exakt denselben Wert von 25,6 Grad.

Bei diesem einen Sommertag wird es in diesem Monat nicht bleiben, denn trotz der kurzfristigen Abkühlung bleibt die Großwetterlage auf Frühsommer getrimmt. So haben Tiefs aus Nord-, und Westeuropa kaum Durchschlagskraft und so wird es zwar am Freitag bei maximal 20 Grad bleiben. Schauerniederschläge, die für diese Tage ursprünglich aber mal angekündigt waren, bleiben über dem Norden Deutschlands hängen. Grund ist, dass ein neues Hochdruckgebiet deutlich schneller vor Ort ist als zunächst gedacht und bereits zum Samstag die Wolken nahezu wieder auflöst. Rund 12 Stunden Sonnenschein und Temperaturen von etwa 23 Grad sind dann wieder zu erwarten.

Nach einer sternenklaren Nacht zum Sonntag erwartet uns ein sehr sonniger Tag mit nur wenigen Schönwetterwolken. Die Temperaturen steigen weiter und erreichen mit Höchstwerten zwischen 24 und 26 Grad vielfach erneut einen Sommertag.

Das Wetter für den Nordkreis

Nachdem wir es in den vergangenen drei Jahren mit im Allgemeinen eher unterkühlten und teilweise sogar regnerischen Maimonaten zu tun hatten, zeigt sich die diesjährige Ausgabe deutlich freundlicher und wärmer. Sie erinnert bisher an den Mai 2018, der mit deutlichem Abstand der bisher wärmste Sauerländer Mai der vergangenen hundert Jahre war.

Ob wir auch in diesem Jahr in dieser Region kommen, lässt sich aktuell natürlich noch nicht sagen, die weiteren Aussichten deuten allerdings auf deutlich überdurchschnittliche Temperaturen hin. Eine Ausnahme bildet hier lediglich der Freitag, welcher kurzzeitig mal mit normalen Maitemperaturen von etwa 17 Grad in Brilon und 18 Grad in Olsberg auf uns wartet. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken ab und es bleibt trocken. Zum Samstag sind dann bereits wieder 22 bis 23 Grad zu erwarten und die Sonne setzt sich gegen nur harmlose Quellwolken mit Leichtigkeit durch.

Da der aktuell noch recht frische Wind zum Wochenende deutlich einschläft, kann es in den Nächten etwas weiter abkühlen, so dass zumindest die Tallagen mit einstelligen Werten in den Sonntag starten. Mit der Sonne wird es aber sehr schnell deutlich wärmer und bei etwa 26 Grad am Nachmittag herrschen bereits Freibadtemperaturen. Die neue Woche beginnt ähnlich warm, einzelne Schauer sind aber nicht ausgeschlossen.

Trend

Die gesamte kommende Woche zeigt sich aus heutiger Sicht überaus sommerlich mit Temperaturen von häufig um oder sogar über 25 Grad. Dazu scheint die Sonne täglich für viele Stunden. Da zeitweise etwas feuchtere Luft hinzugemischt wird, können sich hier und da einzelne Schauer und Gewitter bilden. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

