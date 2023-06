Traurige Katzenaugen: Wilma wartet auf ihr Zuhause für immer

Brilon. Sie kennt von Menschen nur die schlechte Seite. Trotzdem will Katze Wilma wieder vertrauen lernen und wartet im Tierheim Brilon auf ein Zuhause.

Wilma kam als Fundkatze ins TierheimBrilon. Aufgrund ihres Verhaltens lässt sich darauf schließen, dass sie schon einmal mit Menschen in Kontakt stand, allerdings sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Sie ist eine zurückhaltende und vorsichtige Katze. Durch diverse Trigger, die wir zum Teil schon ausmachen konnten, wird in ihr Angst ausgelöst. Wenn ihre Angst nicht präsent ist, ist sie eine eigenwillige Katze, die einen ganz eigenen Kopf hat. Sie ist ihrem Alter entsprechend sehr verspielt und aktiv.

Lesen Sie auch:Frau will aus Psychiatrie Marsberg flüchten – Sie legt Feuer

Aufgrund ihrer Reaktionen schließen wir darauf, dass Wilma in ihrer Vergangenheit sehr negative Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Man merkt ihr an, dass sie den Menschen näher kommen will, aber ihr Grundvertrauen scheint etwas beeinträchtigt worden zu sein. Vertraut sie einer Person, liebt sie es zu schmusen und gestreichelt zu werden – das Schnurren könnte lauter nicht sein.

Lesen Sie auch:Tipp für Schützenköniginnen: In Brilon warten Traumkleider

Mit Artgenossen ist sie bedingt verträglich. Es sollten Katzen mit eher ruhigem Gemüt in ähnlichem Alter sein. Mit sehr stürmischen Charakteren kommt sie nicht klar. Wilma wünscht sich ein Zuhause, in dem ihre Besitzer ihr beibringen, den Menschen wieder zu vertrauen. Es sollte ein eher ruhiger Haushalt sein ohne viel Trubel. Sie möchte gerne spielen und toben. Die Möglichkeit auf Freigang ist wünschenswert. Andere Katzen sollten nicht dort wohnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon